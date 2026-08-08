Carlos Gimeno se queda a las puertas del podio en 'high diving'

Carlos Gimeno en el Europeo de París - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El español Carlos Gimeno ha terminado este sábado en cuarta posición la competición de saltos de altura sobre 20 metros del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París, después de no poder defender la primera plaza a la que se aupó tras la tercera de las cuatro rondas disputadas.

El canario, actual subcampeón del mundo y único representante español en 'high diving', se había situado segundo de la general el viernes tras las dos primeras rondas de clasificación (183.60), pero en las dos últimas no logró asegurar la medalla.

Este sábado, el saltador grancanario inició la competición en la plataforma situada en el río Sena y con la icónica Torre Eiffel de fondo con un espectacular salto saliendo en equilibrio de doble mortal y medio atrás y posición encogida, con la máxima dificultad de la ronda.

Su ejecución le valió la tercera mejor nota de la ronda (85.00), solo superada por las del rumano Cata Preda (88.40) y el suizo Pierrick Schafer (88.40), y le hizo ascender a la primera posición (268.60) a falta de un único salto con dos décimas de renta sobre el italiano Andrea Barnabà (268.40).

En la ronda definitiva, Gimeno optó por un cuádruple atrás, con menos dificultad que el de Preda, el gran triunfador (145.60), pero su 110.25 le hizo quedarse, por menos de cuatro puntos, fuera del podio. El rumano Cata Preda, con una tarjeta de 411.60 puntos, se colgó la medalla de oro, mientras que el italiano Andrea Barnabà (386.00) se llevó la plata y el francés Gary Hunt, el bronce (382.50).

España acumula nueve medallas en la capital francesa, las ocho que se embolsó el equipo de natación artística -un oro, cinco platas y dos bronces- y el bronce de Jorge Rodríguez y Ana Carvajal en saltos sincronizados mixtos desde plataforma de 10 metros.