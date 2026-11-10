Carlos Sainz, Luis Moya y su reencuentro con el Toyota Celica de 1990: "Es un coche único y muy especial"

El piloto madrileño Carlos Sainz (derecha) y su copiloto Luiz Moya en el Mundial de Rallies de 1990. - BOX REPSOL

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz y Luis Moya se reencontraron en un monoplaza, más de tres décadas después de conquistar su primer Campeonato del Mundo de Rallies en Asturias con el Toyota Celica GT-Four con el que en 1990 se convirtieron, junto a Repsol, en la primera pareja española en alcanzar el título mundial de la especialidad.

El reencuentro tuvo lugar durante la edición especial 'Carlos Sainz Tribute' del XVII Rally de Asturias Histórico, que reunió durante tres jornadas a grandes nombres del automovilismo internacional, aficionados y algunos de los vehículos más representativos de la trayectoria deportiva del bicampeón del mundo.

Junto al Toyota Celica de 1990 estuvieron presentes otros coches estrechamente ligados a distintas etapas de la carrera de Sainz y Moya, como el Subaru Impreza 555 de 1995 o el Ford Escort RS Cosworth con los colores de Repsol, con el que compitieron en el Mundial a partir de 1996.

Especialmente emotivo fue el reencuentro con el Toyota Celica. Con aquel coche, Sainz consiguió en 1990 la victoria en Acrópolis, Nueva Zelanda y Finlandia, antes de proclamarse campeón del mundo tras el Rally de San Remo. Era la primera vez que un piloto español conquistaba el máximo título mundial de los rallies.

"Este para nosotros fue nuestro primer gran coche donde conseguimos la primera victoria en el Campeonato del Mundo, en el Rally Acropolis. Después vino el Campeonato del Mundo del año 90, nuestro recuerdo tiene que ser muy, muy especial. Con un sponsor que nos dio la entrada al Mundial. Gracias a Repsol pudimos desembarcar, pudimos ganar y nos pudimos quedar muchos años. Este coche fue único", dijo el madrileño en declaraciones a Box Repsol.

Una retrospectiva sobre cuatro ruedas que permitió a Carlos Sainz y Luis Moya recordar algunos de los momentos que marcaron sus años en el Campeonato del Mundo y una trayectoria en la que Repsol estuvo presente durante buena parte de sus grandes éxitos deportivos.