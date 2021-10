Carmen Colino y Gaspar Díez, nuevos vicepresidentes de la APDM

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editora jefa del diario As, Carmen Colino, y el redactor jefe de Europa Press, Gaspar Díez, han sido nombrados como nuevos vicepresidentes de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, y Francisco Grande, como vocal, según acordó la Junta Directiva de dicho organismo.

Licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo, Carmen Colino, tras un breve paso por Radio Getafe, ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario As desde marzo de 1996. En televisión, colabora en 'El Chiringuito' de Atresmedia. Anteriormente lo hizo en 'El Rondo,' en TVE Cataluña; 'Tiki Taka', de Mediaset; Punto Pelota', de Intereconomía y Real Madrid TV.

También ha colaborado en la Cadena SER en los programas 'La Ventana', 'Hoy por Hoy' y 'La Gradería', y en varias publicaciones japonesas especializadas en fútbol.

Por su parte, Gaspar Díez es redactor jefe de Deportes de la Agencia Europa Press, donde desde octubre de 2007 presenta los Desayunos Deportivos de Europa Press. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). Anteriormente trabajó en la Agencia Efe, diario Ya y Las Provincias.

Participante en tertulias de radio y televisión, ha impartido docencia en másteres y cursos de periodismo deportivo en las principales universidades españolas. Es coautor del libro 'Las Estrellas son así' de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, patrono de la Fundación España Activa, miembro del jurado de los Premios Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid y de las becas de 'Where is the limit' (WITL).

Asimismo, la APDM aprobó el nombramiento de Paco Grade como vocal de la Junta Directiva. Grande ha desarrollado su trayectoria profesional en la cadena SER y en Televisión Española. Entre los distintos acontecimientos que ha cubierto destaca su presencia en 13 Juegos Olímpicos, cuatro mundiales de fútbol, cinco mundiales juveniles de fútbol y seis rallys Dakar.

Dentro de sus distintas facetas destaca su especialización en los deportes de invierno. Durante 19 años ha comentado los Saltos de Esquí de Garmisch Parternkirchen. También ha cubierto 6 Mundiales de Esquí Alpino. En la actualidad presenta el programa Conexión Vintage en Teledeporte.

La Junta Directiva de la APDM aprobó los tres nombramientos por unanimidad y justificó los mismos por el "destacadísimo nivel profesional" de los periodistas y en su vinculación con el periodismo especializado en información deportiva.