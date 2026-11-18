La excampeona olímpica de bádminton Carolina Marín ha sido nombrada embajadora de Howden Employee Benefits. - HOWDEN

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica en los Juegos de Rio 2016, se ha incorporado como embajadora de Howden Employee Benefits, la división de Howden especializada en beneficios para empleados, con el objetivo de promover el bienestar, la salud y la protección de las personas en el ámbito empresarial.

Esta alianza nace de una visión compartida sobre la importancia del bienestar físico y emocional, la resiliencia y el apoyo de los equipos como pilares fundamentales para afrontar desafíos y alcanzar objetivos, tanto en el ámbito deportivo como en el profesional.

Carolina Marín ha construido una trayectoria marcada por la excelencia deportiva, la perseverancia y la capacidad de superación. A sus éxitos en la alta competición se suma su fortaleza para afrontar momentos especialmente complejos, como la grave lesión de rodilla sufrida en las semifinales de los Juegos de Paris 2024.

A través de esta colaboración, Howden Employee Benefits busca acercar al tejido empresarial una reflexión sobre la importancia de situar el bienestar de las personas en el centro de las organizaciones, entendiendo que cuidar de los profesionales no solo contribuye a mejorar su calidad de vida sino también a construir equipos más comprometidos y entornos laborales más saludables y sostenibles.

Marín participará en distintas iniciativas impulsadas por Howden Employee Benefits, entre ellas encuentros empresariales, eventos con clientes, y acciones de comunicación. En estos espacios, la deportista compartirá su experiencia dentro y fuera de la competición, abordando cuestiones como la gestión de la presión, la resiliencia, el trabajo en equipo y la importancia del bienestar físico y emocional para mantener un rendimiento sostenible.

"En Howden Employee Benefits estamos convencidos de que cuidar de las personas es una de las mejores decisiones que puede tomar una organización. Nuestro trabajo consiste en ayudar a las empresas a proteger a sus profesionales y a desarrollar estrategias de beneficios que contribuyan a su bienestar y tranquilidad. Carolina representa valores con los que nos identificamos profundamente: esfuerzo, compromiso, resiliencia y capacidad de superación. Pero, sobre todo, su trayectoria nos recuerda que, incluso para alcanzar los mayores éxitos individuales, es fundamental contar con un entorno que te cuide y te acompañe. Esa es precisamente la filosofía que queremos trasladar a las empresas", señaló Ágata Sancho, directora general de Howden Employee Benefits.

Por su parte, Carolina Marín destaca la importancia del cuidado de las personas como elemento esencial para afrontar los retos profesionales y personales. "El deporte me ha enseñado que para alcanzar cualquier objetivo no basta únicamente con el esfuerzo o la preparación. Es fundamental cuidar tanto la salud física como la mental y, especialmente en los momentos difíciles, contar con personas que te apoyen y te ayuden a seguir adelante. Me hace mucha ilusión unirme a Howden Employee Benefits para compartir mi experiencia y contribuir a transmitir un mensaje en el que creo firmemente: cuidar de las personas es esencial para que puedan desarrollar todo su potencial", afirmó Marín.