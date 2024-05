Carolina Marín: "Nunca tuve un referente: me he dedicado a trabajar"

"En París voy a tener mi mejor estado de forma y de mi carrera deportiva", afirmó la campeona olímpica en Río 2016



MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica en Río de Janeiro en 2016, tricampeona del mundo y heptacampeona de Europa, afirmó que "nunca" tuvo un referente y que llegará en su mejor estado de forma y de su carrera deportiva en los Juegos de París del próximo verano.

"Ni he podido ni he tenido nunca un referente, de ningún género. A lo que me he dedicado es a trabajar. Es muy sacrificado, hay que renunciar a muchísimas cosas que mucha gente no está dispuesta a hacer. Pero, por otra parte, me compensa porque me siento muy afortunada y encima puedo decir, desde hace ya varios años, que puedo vivir de un deporte que era totalmente desconocido en nuestro país", dijo en una entrevista a la revista 'Glamour' que recoge Europa Press.

La reciente Premio Princesa de Asturias del Deporte de 2024 confesó que esta distinción era un "sueño". "Lo más bonito es que me lo han otorgado cuando todavía estoy en activo. Te están reconociendo todo el esfuerzo, y a mí, en mi vida, nadie me ha regalado nada, me lo he tenido que currar y trabajar todo muchísimo. Esto es precisamente lo que no quiero que se quede en la sombra. Las medallas y los trofeos son muy bonitos, pero muy poca gente sabe todo lo que hay detrás: ese camino que te conduce a conseguir una medalla en forma de recompensa y cómo, a veces, a pesar de todo no se logra", comentó.

Marín subrayó que en China el bádminton es como el fútbol en España. "Me siento orgullosa de haber logrado ser allí muy reconocida. Lo que más ilusión me hace de todo esto es haber puesto en boca de todos los españoles el bádminton. La primera vez que fui a China, con 12 años, me maravilló ver a abuelos de 80 años jugando a bádminton en la calle. Ahora mismo, cuando salgo de mi casa, me encuentro en los parques a padres jugando a este deporte con sus hijos, a veces hasta me he ido a jugar con ellos, han flipado al verme, pero la ilusión es inmensa al comprobar que lo he popularizado tanto", destacó.

Acerca de los Juegos París, la excampeona olímpica dijo que intentará "disfrutar" y "exprimir" al máximo la experiencia. "Voy a sacar mi mejor momento, estoy segura de que lo voy a hacer. Quiero disfrutar de cada segundo que esté en una pista. Lo único que pido y quiero es que mi cuerpo me respete estos dos meses y medio que quedan, que me deje entrenar, que me deje exprimirme y dar el 100 % en cada uno de los entrenamientos, porque sé que mi mejor estado de forma y de mi carrera deportiva la voy a tener en París. Por ese lado estoy muy tranquila porque también estoy rodeada del mejor equipo que se puede tener, de eso no tengo ninguna duda", aseguró.