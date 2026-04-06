Carolina Marín recibirá el próximo martes un homenaje en Huelva tras anunciar su retirada

Archivo - Carolina Marín. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, oro olímpico en 2016 y triple campeona del mundo, recibirá este martes, 7 de abril, un homenaje en su Huelva natal tras anunciar su retirada el pasado 26 de marzo, y en el marco de la celebración del Campeonato de Europa de bádminton, que se disputa del 6 al 12 de abril en la capital onubense.

De este modo, la volantista onubense vuelve al espacio donde dio sus primeros pasos en el bádminton, el polideportivo Diego Lobato --situado en su barrio, La Orden-- para participar en un encuentro "muy especial" con niños que inician su camino en este deporte, según ha indicado Iberdrola, que organiza la jornada en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Federación Andaluza de Bádminton.

Tras el clinic con unos 60 escolares de 10-11 años, que jugarán al bádminton con la deportista y otras monitoras de apoyo, la campeona olímpica rotará por las pistas, interactuando y jugando con los participantes y mantendrá luego una charla con ellos. Después, la volantista ofrecerá una rueda de prensa en la que serán sus primeras palabras tras anunciar su retirada del bádminton profesional.

Carolina Marín anunció a finales de marzo que ponía fin a su carrera deportiva a los 32 años, después de haber colocado a un deporte minoritario y con poca tradición en España como el bádminton en lo más alto gracias a numerosos éxitos que podrían haber sido posiblemente más de no haber sufrido tres graves lesiones de rodilla, la última de ellas cuando apuntaba a pelear en París por su segunda medalla de oro olímpica.