Carolina Marín se somete a una nueva operación en el menisco de la rodilla derecha

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de bádminton española Carolina Marín, campeona olímpica en Rio 2016 y tres veces campeona mundial, se sometió este miércoles a una nueva operación en el menisco de la rodilla derecha, una intervención cuyos plazos de recuperación, que rondarán las seis semanas, "le permiten mantener sus objetivos deportivos".

"En la mañana de hoy Carolina Marín se ha sometido a una intervención en su rodilla derecha donde se le ha realizado una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de su rodilla derecha", expresó un comunicado del equipo de prensa de la jugadora de bádminton.

La operación, llevada a cabo por el Dr. Leyes, transcurrió "sin problemas" y ahora se estima que el periodo de recuperación de la jugadora onubense "ronde las seis semanas". "La decisión de llevar a cabo esta intervención nace como consecuencia de molestias que la jugadora venía arrastrando desde hace meses en su rodilla y que le impedían realizar su trabajo con normalidad", relató el comunicado.

"Tras varias pruebas realizadas, se ha tomado la decisión de intervenir, pues los plazos de recuperación le permiten mantener sus objetivos deportivos. En las próximas semanas se actualizará la información sobre su estado", concluyó la nota de prensa.

Atendiendo a los plazos que maneja el equipo de Marín, la campeona olímpica en 2016 podría cumplirlos a mediados de marzo, algo más de dos semanas antes del inicio del Europeo que se celebrará en Huelva, en el pabellón Carolina Marín, del 6 al 12 de abril. La jugadora ha afrontado hasta tres lesiones de ligamento cruzado desde 2019, la última en los Juegos de Paris 2024, cuando rozaba el pase a la final olímpica.