Carolina Marín: "Volveré a coger una raqueta en el momento adecuado"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha asegurado este domingo en Sevilla que aunque su recuperación va por buen camino no precipitará su vuelta a las pistas como en el pasado, afirmando que volverá "a coger una raqueta en el momento adecuado".

La onubense, embajadora de Banco Santander, ha sufrido tres roturas de ligamento cruzado y meniscos, dos en la rodilla derecha y otra en la izquierda, la última en los Juegos Olímpicos de París 2024. "La recuperación va muy bien, voy cumpliendo los plazos y de momento va todo encaminado, pero no me pongo ningún plazo para volver. A día de hoy lo más importante para mí eran los Juegos Olímpicos y eso ya ha pasado. Por lo tanto, no tengo ninguna prisa. No quiero correr, ya corrí demasiado en las dos lesiones anteriores, así que ahora mismo estoy intentando aprovechar y disfrutar de este tipo de eventos", señaló.

La tricampeona del mundo y premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 recibió el homenaje de la Carrera de la Mujer de Sevilla, reivindicando el papel de la mujer en el mundo del deporte y uniéndose a la lucha contra el cáncer. "Ha sido una alegría saber que más de 7.000 mujeres se han inscrito para correr o caminar y es muy importante que estén aquí, apoyando combatir un tipo de enfermedad contra la que muchas mujeres tenemos que luchar, y porque el deporte es salud. Estoy muy agradecida a Banco Santander por poder estar aquí un año más y poder apoyar este tipo de iniciativas", indicó.

Marín, que lamentó no poder correr la prueba, expresó sus sensaciones. "Todavía voy a necesitar de algún tiempo porque el golpe fue duro y no quiero correr, así que volveré a coger una raqueta en el momento adecuado", advirtió la andaluza, que se lesionó de gravedad durante las semifinales de los Juegos ante la china He Bing Jiao, a sólo 11 puntos de asegurarse una nueva medalla olímpica.

Sevilla cerró este domingo el circuito de nueve pruebas (Las Palmas de Gran Canaria, València, Madrid, Vitoria-Gasteiz, Gijón, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Sevilla) de la carrera, cumpliendo con el objetivo de alcanzar la cifra de 100.000 mujeres vistiendo la camiseta rosa con el dorsal de la carrera.

La sevillana Carmen Gutierrez logró su cuarta victoria consecutiva con un tiempo de 22:56 tras un recorrido de 6,5 kilómetros por los alrededores del Parque de María Luisa, con salida y llegada en la calle Rábida. Celia Romero (23:23), María Pujol (24:27), Isabel Piñeiro (24:46) y Nerea Sánchez (25:49) completaron los cinco primeros puestos. La cita suma ya medio millón de participantes en estas dos décadas del mayor evento deportivo femenino en Europa desde su creación en 2004 y que cuenta con el apoyo de Banco Santander.