La Carrera Mercamadrid 10K busca concienciar "sobre una alimentación saludable y sostenible"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Mercamadrid 10K, que celebra el domingo 19 de octubre su octava edición, ya tiene abierto el periodo de inscripción de 2.000 dorsales disponibles hasta el día previo a la carrera, para un evento que busca concienciar "sobre una alimentación saludable y sostenible".

"Bajo el lema 'Deporte y alimentación = vida sana', este evento ofrece mucho más que una carrera: una jornada de puertas abiertas para disfrutar en familia, fomentar hábitos saludables y descubrir desde dentro la mayor plataforma de distribución alimentaria de España", informó Mercamadrid en una nota de prensa.

La carrera tendrá un recorrido que discurre por el interior de sus instalaciones, por lo que los participantes atravesarán los mercados centrales de pescados, frutas, hortalizas y carnes, además de la nave de hostelería, zonas logísticas y otras áreas habitualmente reservadas a profesionales del sector.

Este evento se enmarca dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa y tiene el objetivo de "fomentar la práctica deportiva, la participación ciudadana y la concienciación sobre una alimentación saludable y sostenible". La primera edición fue en 2016 y desde entonces ha ganado "cada vez más adeptos", consolidándose "como un referente deportivo y social".

Además de la propia carrera, la programación incluye otro recorrido infantil no competitivo, un 'trenecito' turístico familiar, degustaciones de producto fresco, actividades lúdicas, zonas de ocio y experiencias gastronómicas y educativas.