Cayetano Martínez de Irujo: "España es el único país europeo en el que el deporte del caballo es considerado elitista"

El duque de Arjona, empresario y jinete será premiado el 19 de junio en Villanueva del Pardillo por su impulso a la industria de la hípica

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empresario y jinete Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, duque de Arjona, afirmó que España es el "único país de Europa" en el que la hípica está considerado un deporte "elitista" y lamentó que ha "tocado fondo" con el actual presidente de la Real Federación Hípica Española (RFHE), Javier Revuelta, como, según él, se demostró en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

"España es el único país de Europa que realmente no es de caballos y lo considera un deporte elitista. Y no es así. No somos el baloncesto ni el fútbol, pero somos un deporte muy popular y accesible. Tenemos una etiqueta que nos ha puesto un sector de la prensa social y se lo han creído. Un caballo cuesta desde 500 euros a 3.000 euros, y, si es para montar, entre 1.000 y 1.500 euros", dijo en una entrevista para el gabinete de prensa de los 'Premios Espiga' del Deporte que se entregarán el 19 de junio en Villanueva del Pardillo.

El jinete madrileño, cuarto en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, recogerá en esa gala el trofeo por su Contribución en favor del Deporte, en concreto de la hípica en la que se inició a los 5 años. "Sin la losa emocional que arrastré de joven podía haber logrado el triple. Fui consciente de ella en 2014 cuando fui a un centro de Estados Unidos de trauma de infancia. Y esos diez años me hicieron cambiar y ser la persona que soy hoy en día", recordó.

Nacido, según él, en el "sitio opuesto" y "castrado educacionalmente" para ser deportista de alto nivel, el duque de Arjona tuvo que franquear los obstáculos que le pusieron por haberse criado en el seno de la familia de la Casa de Alba.

"Soy más valorado porque nadie que ha nacido donde yo he nacido ha llegado a ser un deportista de élite. Te crean para ser un espejo de la sociedad. Tuve que romper unas barreras educacionales brutales y desarrollar todas mis condiciones innatas", explicó.

En este 2025 integró la candidatura de Ignacio Ridruejo en las pasadas elecciones a la presidencia de la RFHE, pero, a su juicio, Javier Revuelta se impuso en los comicios de una forma "fraudulenta" y "tramposa".

"Espero que eso se demuestre en los tribunales. Nosotros hemos intentado ganar las elecciones de una forma justa, pero no ha habido manera por cómo es el sistema electoral en el deporte español. Cuando yo estaba hace 15 años, España estaba en el primer grupo de países que peleaba por las medallas y ahora ocupamos el segundo grupo, del 8 al 16", subrayó.

En sus planes para la nueva federación figuraba fichar al mejor jinete de todos los tiempos, el alemán Ludger Beerbaum, cuádruple campeón olímpico, dos veces del mundo y seis de Europa, y que fue vicepresidente con Martínez de Irujo cuando estaba al frente de la International Jumping Riders Club (IJRC) a principios (1999-2007) de este siglo. "Siempre tiene a dos jinetes en la élite. El último fue campeón olímpico en París. Estoy seguro de que lo hubiera convencido de, por lo menos, venir a ayudarnos y organizarnos", apuntó.

FERRER-SALAT, ÚLTIMA MEDALLISTA OLÍMPICA

La amazona Beatriz Ferrer-Salat, hija del que fue presidente del Comité Olímpico Español (COE) Carlos Ferrer-Salat, plata por equipos y bronce individual en Atenas 2004, continúa siendo la última medallista española en los Juegos.

"Desde que ha entrado Revuelta, al que no le interesa el deporte y que no tiene contacto con los deportistas, la hípica ha caído abajo. Hay que esperar a ver qué hace esta nueva hornada de seleccionador y directora deportiva, pero lo tienen muy complicado tampoco tienen conocimientos como para levantar este deporte y ponerlo al nivel que merece. Creo que hemos tocado fondo y vamos a ver si no tocamos más fondo todavía", advirtió.

A su juicio, no hay nadie que haya hecho más por su deporte que el propio Martínez de Irujo, aunque destacó la figura de Luis Álvarez Cervera, presente en seis Juegos Olímpicos, y Paco Goyoaga, que fue campeón del mundo.

"He traído la Copa del Mundo y la Global Championship a España, y contribuí a que venga también la final de la Copa de Naciones a Barcelona, los Juegos Ecuestres Mundiales a Jerez junto con Doña Pilar ... Y ahora he intentado entrar en una candidatura para ver si arreglamos esto, pero ha sido imposible porque con el sistema corrupto y continuista que han creado el señor Blanco y el fútbol es muy difícil", manifestó.

En este sentido, indicó que confía en que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, "empiece a arreglar el asunto para que las elecciones sean justas". "Uribes es un hombre muy preparado, pero le tienen que dejar hacer y que cambie el sistema para que sea libre, democrático y justo", deseó.

Actualmente tiene tres caballos, 'Corazón K', procedente de la cuadra de Ludger Beerbaum; 'Dito' y 'Dearest Diamond', pero en este año ha dejado de competir tras una caída en diciembre que le fracturó una costilla. No obstante, prevé volver a montar antes del verano y de su boda en Sevilla en octubre con Bárbara Mirjan. "Estoy muy en forma, pero ya no tengo 30 años", dijo.

Mientras llega ese momento, Martínez de Irujo se centra en una explotación agrícola en la que ha construido un embalse y empezado a plantar olivos en las 500 hectáreas en regadío que le han concedido en su finca de Las Arroyuelas, en Carmona (Sevilla). "Estoy empezando, ya tengo 100 hectáreas y espero plantar 300 este año y luego, a esperar tres años a que empiecen a producir aceite", expresó ilusionado el jinete y empresario minutos antes de tomar un avión rumbo al extranjero.