El director de la CELAD, Carlos Peralta, junto a la jefa del Departamento de Políticas de Prevención del Dopaje en el Deporte, Carolina García. - CELAD

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta, junto con la jefa del Departamento de Políticas de Prevención del Dopaje en el Deporte, Carolina García, ha participado en la 73ª reunión del Comité Europeo Ad Hoc para la Agencia Mundial Antidopaje (CAHAMA), celebrada los días 17 y 18 de noviembre en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia).

El encuentro ha reunido a las delegaciones europeas con el objetivo de coordinar una posición común ante las próximas reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo Fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), previstas para los días 25 y 26 de noviembre en Astaná (Kazajistán).

Según un comunicado, durante las sesiones se han analizado los principales asuntos incluidos en las agendas de ambos órganos y se han intercambiado puntos de vista sobre las cuestiones que marcarán las próximas decisiones internacionales en materia antidopaje, con especial atención a la coordinación de las políticas europeas y a los desafíos que plantea la aplicación del nuevo marco normativo de 2027.

Asimismo, las delegaciones han abordado diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema mundial antidopaje y han trabajado en la definición de las posiciones comunes que orientarán la participación de los representantes europeos en las próximas reuniones de la AMA.

La reunión también ha permitido dar continuidad a los trabajos desarrollados por CAHAMA a lo largo de 2026, reforzando la cooperación entre los Estados europeos y el intercambio de información sobre las principales cuestiones de interés para la comunidad antidopaje internacional.

"Con su participación en este encuentro, la CELAD reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la coordinación europea de las políticas antidopaje, contribuyendo a los trabajos preparatorios para la aplicación del marco que regirá la lucha contra el dopaje a partir de 2027", expresó el organismo.