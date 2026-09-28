Cerca de 300 jugadores de 30 países participaron en el I PPA Tour Europe de pickleball en Barcelona. - PPA

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 jugadores de 30 países han participado en la primera edición del PPA Tour Europe P250 Barcelona Open de pickleball, que se ha disputado del 23 al 27 de septiembre en las pistas del Despí Sports de la Ciudad Condal y ha sido puerta de entrada del circuito de la Professional Pickleball Association en España.

Durante cinco días, el torneo reunió a figuras internacionales como Grayson Goldin, Hannah Blatt, Zane Navratil y la española Judit Castillo, que compitieron junto a promesas júnior y cientos de jugadores amateurs de todas las edades y niveles.

La entrada era gratuita y el 'village' del torneo se convirtió en un punto de encuentro para aficionados, familias y curiosos que se acercaban por primera vez a este deporte de la raqueta, que combina el tenis y el pádel.

La competición profesional, que repartió 25.000 euros en premios y puntos para el ranking europeo e internacional del PPA Tour, alcanzó su punto culminante durante el fin de semana con la disputa de las finales en las distintas categorías masculinas, femeninas y mixtas.

La gran protagonista del torneo fue la castellonense afincada en Estados Unidos, Judit Castillo, actualmente número 9 del mundo, que consiguió la primer 'Triple Corona' de su carrera al conquistar el oro en las tres categorías en las que participó: individual femenino, dobles femenino y dobles mixto.

También destacó el gran papel de los jugadores españoles, eliminando a varios de los favoritos americanos, destacando el oro en dobles masculinos fomrado por Jorge Rodríguez y Alex Serrao. Además, el equipo nacional sumó otros resultados destacados como el bronce de Jesús García en dobles masculino y el de Sabrina Méndez y María Constantino en dobles femenino.

Las medallas de oro se repartieron entre Judit Castillo, Jhonnatan Medina, Hannah Blatt, Jorge Rodríguez, Alex Serrano y Zane Navratil.

Durante cinco jornadas se disputaron 744 partidos en las 14 pistas profesionales habilitadas para el evento, con la participación de 289 jugadores, entre ellos 117 profesionales procedentes de 30 países.

El torneo registró una participación del 35% de mujeres y 65% de hombres. El evento ha sido organizado por la Professional Pickleball Association (PPA) y Smash Pickleball Agency. Con el P250 Barcelona Open arranca la temporada del PPA Tour Europe, un circuito que contempla 20 pruebas en nueve países. La próxima parada del circuito será en Alemania en noviembre, y regresará a España a finales de enero de 2027.