Cerca de 31.000 corredores participan este domingo en la XXV Movistar Madrid Medio Maratón y la X Carrera ProFuturo

Cerca de 31.000 corredores participan este domingo en la XXV Movistar Madrid Medio Maratón y X Carrera ProFuturo, que ha sido presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Madrid. - MOVISTAR MADRID MEDIA MARATÓN

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una cifra récord de 31.000 corredores participarán este domingo en la XXV Movistar Madrid Media Maratón, con 28.000 dorsales, y la X Carrera ProFuturo, con 3.000 inscritos, que tuvieron un impacto de 30 millones de euros en la capital de España en la edición de 2025, según anunciaron este miércoles los organizadores en su presentación oficial.

Al acto, celebrado en el Ayuntamiento de Madrid, acudieron el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé; la concejala del área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea; el presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Isidro Arranz; el presidente de la AD Marathon, Eduardo Ajuria; y los exatletas Chema Martínez, presentador del evento, Luis Miguel Martín Berlanas y Abel Antón, junto a la triatleta Ana Burgos.

Con salida y meta en el Paseo de Recoletos, la prueba se afianza así como uno de los medios maratones más multitudinarios de Europa, y consolida su carácter internacional, ya que 8.000 de los 28.000 atletas inscritos son extranjeros de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido e Italia como los más representados. Además, el 32 por ciento son mujeres, un 1 por ciento más que el año pasado.

Para Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, cumplir 25 años demuestra que este medio maratón es una "prueba consolidada, con solera y sobre todo con mucha energía". "Detrás de este evento hay una gran organización que además ha hecho mucho por el atletismo madrileño. Sin duda, el paisaje urbanístico de Madrid es de los más atractivos del mundo y por eso ese 41% de atletas extranjeros que han llegado a la ciudad con motivo de la carrera", comentó.

Por su parte, Sonia Cea Quintana, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, señaló que el Movistar Madrid Medio Maratón entiende perfectamente la idiosincrasia de la ciudad. "Este evento es trascendental para los madrileños por el legado que deja en materia deportiva y por su marcado compromiso con las futuras generaciones, una tarea en la que la Agrupación Deportiva Marathon siempre ha hecho una gran labor. Queremos que Madrid siga siendo la capital del deporte mundial durante mucho tiempo", indicó.

El gerente de la Agrupación Deportiva Marathon, Juanma Agejas, informó del impacto económico que la prueba tiene para la ciudad de Madrid, con cerca de 30 millones de euros (29.968.600) y 1.000 contratos eventuales en 2025.

'Luismi' Martín Berlanas y Ana Burgos presentaron las camisetas de la edición de 2026 del medio maratón, con una M formada por palabras como running, podium o sprint rodeada por el nombre de las calles (Gran Vía, Bravo Murillo o Castellana) que atraviesa, y de ProFuturo, con el lema 'Comprometidos con la educación'.

Por su parte, Abel Antón desveló el diseño de las medallas. "¿Por qué sigo corriendo? Si estamos tres días sin correr nos volvemos raros. Nuestra medicina es correr todos los días", dijo el soriano, embajador de Joma, patrocinador técnico de la Media Maratón de Madrid.

Asimismo, se entregaron un 'dorsal de oro' a cuatro corredores que durante 36 años no han fallado a una sola edición, desde su creación en 1989, cuando la prueba nació con un recorrido de 20 kilómetros: Lucas Alonso, Alfredo Calderón, Juan Pedro García y Juan Carlos Muñoz, quienes además fueron obsequiados con los dorsales 1, 2, 3 y 4 en este 25 aniversario de la carrera.

CARRERA PROFUTURO

La directora general de ProFuturo, Magdalena Brier, proyecto que da nombre a la carrera de 5K, aseguró que en estos 10 años, con la creciente acogida de la Carrera ProFuturo, ha observado cómo se ha reconocido socialmente el compromiso de Fundación Telefónica y la Fundación 'la Caixa' "poniendo la tecnología al servicio de la educación en los rincones más remotos y vulnerables del mundo".

"Ambas fundaciones ven muy claro que tiene sentido aprovechar la oportunidad que la tecnología nos brinda para mejorar la formación de los docentes, y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En 2025 llegamos a 3.166 a escuelas de 27 países de Latinoamérica, África y Asia, con un alcance directo en la formación de 252.043 docentes y 786.381 estudiantes", destacó.

Por su parte, Guillermo Rodríguez, jefe de Planning&Sharing de Marketing Global de Telefónica, declaró que la Movistar Madrid Media Maratón "ya es historia de la ciudad de Madrid". "Desde Movistar nos encanta patrocinar deporte porque promueve valores con los que estamos muy identificados, como el esfuerzo, la perseverancia, el trabajo en equipo o la solidaridad. Además, cada año queremos mejorar la experiencia del corredor y volveremos a celebrar la feria en el Distrito Telefónica, donde recibiremos a todos los participantes que podrán disfrutar de diferentes actividades", manifestó.

RECORRIDO HISTÓRICO Y MONUMENTAL

El Movistar Madrid Medio Maratón renovó su recorrido en 2025 con un nuevo circuito mucho más céntrico y monumental. Este año volverá a ofrecer 21,097 kilómetros que pasan por los lugares más icónicos de la ciudad.

La salida y la meta se ubicarán en el Paseo de Recoletos, delante de la Biblioteca Nacional. Entre los puntos más carismáticos del circuito figura el paso junto al estadio Santiago Bernabéu, el giro en la Plaza de Castilla bajo las torres KIO, la Puerta de Alcalá, el tramo de Gran Vía para enlazar con la Puerta del Sol mediante la calle Montera, la carrera de San Jerónimo y el paso por el Congreso de los Diputados y las fuentes de Neptuno y Cibeles en el tramo final.

La carrera ProFuturo saldrá a las 8:45 horas, también desde el Paseo de Recoletos, con un recorrido de 5 kilómetros por las calles de Génova, Sagasta, San Bernardo, Gran Vía, Montera, San Jerónimo y Paseo del Prado.