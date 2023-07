Chapado y el error en longitud: "Tenían que haber recalibrado de nuevo, aunque hubiésemos perdido tiempo"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, admitió este domingo que los responsables del salto de longitud femenino "tenían que haber recalibrado de nuevo" su estación de medición tras recibir el golpe de un aficionado, aunque con ello se hubiesen "perdido 5 o 10 minutos" en el Campeonato de España absoluto, cuya segunda jornada se vio empañada por los errores en dicha prueba.

"Probablemente hubo que aplicar un protocolo de recalibración y quizá ahí es donde está el error. Tenían que haber recalibrado de nuevo, aunque hubiésemos perdido 5 o 10 minutos, para certificar que ese movimiento no había afectado a las mediciones; el resto se va midiendo y se va viendo que es correcto, y además deja registro en la máquina", dijo Chapado ante los micrófonos de RTVE desde Torrent (Valencia).

"Son circunstancias que nunca quieres que acontezcan, pero que a veces son inevitables y, por lo menos, intentar ahora hacer el procedimiento que corresponde reglamentariamente para ver cómo quedan los resultados", valoró. "No hay día fácil en esto. Las organizaciones de estos eventos son muy complejas y, si además tienes una incidencia de este calibre, pues todavía es más complicado", agregó al respecto.

"Lo más importante es cómo se establece el procedimiento acorde al reglamento de World Athletics, para revisar todos los saltos que están afectados por esa desviación de la medición y que el juez árbitro es el que tiene que certificar la oficialidad de cada uno de ellos", índico sobre el siguiente paso a dar por parte de la RFEA.

En este sentido, Chapado explicó lo sucedido durante la jornada del sábado en la final femenina de longitud. "La estación de medición, que está fuera de la instalación, está situada y protegida. Quiero recordar que tuvimos que cambiar de forma muy rápida porque cambió el viento durante el triple salto, las aletas se jugaban mucho y hubo que hacer una operación bastante rápida. Se colocó y se protegió bien, pero había una zona donde había mucha acumulación de gente", recordó.

"En el cuarto salto de María Vicente, que se mide en 4,56 metros, se tarda mucho en medir porque al parecer alguna persona del público que pasaba tocó ligeramente la estación de medición y no se percató el juez. Eso hace que se siga haciendo de forma normal, pero es preceptivo que cuando termine la competición se vuelva a recalibrar para ver que todo ha sido correcto", insistió el presidente de la RFEA.

"Es ahí donde se dan cuenta que hay en primera instancia, sobre la primera edición, una desviación de 0,198 milímetros; y cuando se dan las distintas mediciones, esa medición en distintas posiciones se mantiene en 0,198, que por redondo tiene que ser esos 20 centímetros. En ese momento es cuando el juez detecta que hay un fallo de recalibración. El sistema se recalibra pero, ya que hay un error, se tarda bastante en medir porque, cuando se recoloca, luego se reajusta", declaró.

Pese a todo, no puso en duda el registro de 6,21 metros hecho por María Vicente. "Es un salto que María, como se pudo ver, está capacitada para hacer. No sé las especulaciones en base a qué son. Muchas veces dices: 'Las referencias que son visuales pueden estar bien o mal colocadas porque se mueven o no se han ajustado bien...'. Pero no es lo vinculante, lo vinculante es el sistema de medición, que es el que certifica las medidas y para eso se utiliza", resaltó Chapado.

"Esta es una situación que es exclusivamente competencia del Comité Nacional de Jueces. El Comité Nacional de Jueces montó una comisión de investigación para analizar todo lo que ha habido. En base a lo que determinen, tienen que emitir un certificado que tiene que ir al juez árbitro. Es el juez árbitro el que tiene potestad de dar validez, reajustar o anular esos saltos en base al informe que están elaborando ahora, analizando toda la máquina, todos los resultados e igualmente si hay más desviaciones o no. Eso es lo que tienen que hacer", añadió.

"En base a eso, es el juez árbitro el que tiene que dar validez a los resultados, los que sean, y si son válidos. Por supuesto hay 30 minutos de apelación por parte de las atletas. Sí que es relativamente urgente tenerlo hoy porque se acaba el sistema de clasificación de World Athletics", aludió Chapado al corte definitivo para el próximo Mundial que se celebrará en Budapest (Hungría).

"Puede haber afectado a alguna de las tres primeras atletas y tenemos que mandar a World Athletics los resultados oficiales hoy mismo, antes de las 0.00 horas. Por eso se montó anoche la comisión de investigación y los jueces ahora están estudiando para sacar ese certificado sobre el informe de lo que hay, que garantizará o no si se pueden restar esos 20 centímetros a esos saltos y si se les puede dar validez", repitió.

Chapado rememoró situaciones parecidas. "No es la primera vez que pasa; no es muy habitual, pero no es la primera vez que pasa. Y de hecho hemos visto marcas que, aún siendo incluso en velocidad, luego han sido reajustadas 10 o 12 días después porque se ha visto que estaba mal recalibrado el sistema", apuntó.

"Es una situación compleja, pero ahora hay que hacerlo con la máxima transparencia, máxima integridad y sobre todo garantizar que esos resultados son los que son. Por mucho que pongamos 7,09 o 7,02 metros, si no es la distancia que han saltado las aletas, no se pueden certificar esos resultados. Y si ponemos 6,89 o 6,82 metros, tendrá que ser porque tenemos garantía de que es lo que han saltado", subrayó.

"Lo que sí que vamos a hacer es que la resolución que salga del juez árbitro se comunique a las ocho atletas afectadas; no solo a tres, son ocho atletas las afectadas. Y a partir de ahí, si alguna no está de acuerdo, tiene 30 minutos para hacer una apelación ante el juez antes de terminar", insistió el máximo mandatario de la RFEA.

"Me gustaría garantizar que nunca va a acontecer esta serie de errores, pero esto es deporte. En todos los deportes hay errores, en todos los deportes puede haber incluso una mala praxis, porque quiero recordar que además a la pobre María, que parece que la tenemos manía, se le borró un salto en un Campeonato de España porque la juez pensaba que ya se había medido y no se había medido", comentó.

"Es decir, ha pasado en Juegos Olímpicos y ha habido siempre controversia con un nulo, con una salida nula... Hay que minimizarlo, hay que garantizar y trabajar para minimizar esos sistemas, pero al final el error va a existir siempre. Yo llevo relacionado con esto desde hace 40 años y siempre ha habido errores en la pequeña competición, en la alta competición y en la menos alta competición", concluyó Chapado.