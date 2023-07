Chapado invita a disfrutar de una "experiencia inolvidable" en el Nacional de Torrent

Más de 700 atletas, 10 de ellos plusmarquistas nacionales, buscarán este fin de semana la clasificación para el Mundial de Budapest



El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, invitó a disfrutar de una "experiencia inolvidable" en la 103 edición del Campeonato de España al aire libre, que se disputará del 28 al 30 de julio en la Ciutat de l'Esport Parc Central de Torrent (Valencia) y en el que más de 700 atletas buscarán las últimas plazas para el Mundial de Budapest.

Así se manifestó en la presentación oficial del campeonato, celebrada en la Fundación Trinidad Alfonso (FTA) de Valencia con la presencia de su director, Juan Miguel Gómez, el presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Vicente Añó, el concejal de Educación y Deporte del Ayuntamiento de Torrent, Guillermo Alonso del Real; el presidente de la RFEA, Raúl Chapado; la diputada del Área de Bienestar Social e Inclusión de la Diputació de Valencia, Inmaculada González; y los atletas Quique Llopis, Carmen Marco y Thierry Ndikumwenayo.

Entre los participantes, destacan diez plusmarquistas españoles como Saúl Ordóñez (800), Mohamed Katir (1.500), Sergio Fernández (400 vallas), Fernando Carro (3.000 obstáculos), Ana Peleteiro (triple), Belén Toimil (peso), Laura Redondo (martillo), Sabina Asenjo (disco), María Vicente (heptatlón -aunque estará en longitud y triple) y la marchadora Raquel González (10.000 metros).

Katir llegará poco después de haber batido el récord de Europa de 5.000, y también estará en Torrent la plusmarquista mundial de 35 kilómetros marcha María Pérez, que pugnará con Raquel González en los 10.000 metros en busca de su tercer título.

Igualmente, estarán presentes todos los líderes españoles del año a excepción de Jaël-Sakura Bestué (100, estará en 200 metros), Teresa Errandonea (100 vallas), Celia Rifaterra (colíder en altura), Sofía Cosculluela (heptatlón, estará en longitud y 200), Jaime Sancho (colíder de 200) y Jorge Ureña (decatlón, estará en 110 vallas y longitud).

ÚLTIMOS MEDALLISTAS INTERNACIONALES

Multitud de medallistas internacionales en 2022 y 2023 competirán en Torrent, empezando por el más reciente, el campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta Adrián Ben. En ese mismo campeonato en Estambul, Adel Mechaal fue plata en 3000 y en Torrent tratará de conquistar el título en 1.500 ante 'Mo' Katir y Mario García Romo, que defiende el 'trono'.

Tres de los cuatro campeones de Europa al aire libre en Múnich 2022 participan en este Nacional, Mariano García (800), Álvaro Martín (20 kilómetros marcha) y Miguel Ángel López (35 kilómetros marcha), aunque estos dos últimos compiten en 10.000 metros marcha.

Katir, plata en 5.000, Mario García Romo, bronce en 1.500, y Raquel González, plata en 35 kilómetros marcha, son los otros medallistas individuales del Europeo que estarán en la localidad valenciana, aunque solo Romo lo hará en esa misma prueba.

En el Mundial en Pista Cubierta de Belgrado 2022, Mariano García ganó el oro en 800, distancia que correrá en Torrent, mientras que dos de los cuatro subcampeones con el relevo 4x400 m, Iñaki Cañal y Bernat Erta, competirán en 400 metros.

GÓMEZ: "SOMOS LA CASA DEL DEPORTE VALENCIANO"

El director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, celebró la disputa del Nacional en Torrent. "Somos la casa del deporte valenciano. Tenemos una vinculación con el atletismo desde hace años y animamos a la gente a disfrutar de una competición que es extraordinaria", comentó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Vicente Añó, agradeció a la RFEA la confianza en la Comunidad Valenciana para organizar campeonatos. "También a la Fundación Trinidad Alfonso por el mecenazgo con el deporte en general, y el deporte valenciano y el atletismo en particular. También al Ajuntament de Torrent, la Diputació y la Generalitat. Torrent había hecho el Campeonato de España Sub20 y Sub23, pero este año se han atrevido con el absoluto, que son palabras mayores", añadió.

Por su parte, el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, recordó que en este campeonato van a participar más de 700 atletas, con plusmarquistas mundiales, europeos y españoles, medallistas europeos, mundiales y olímpicos.

"El grueso del equipo de París 2024 va a competir en Torrent.

Hemos transformado la pista de Torrent. El material de Mondo va a ser el mismo que el de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ningún país hace una puesta en escena como la nuestra y queremos que todos los que vengan disfruten de una experiencia inolvidable", aseguró.

Al vallista Quique Llopis le hace "muchísima ilusión correr en casa". "Es un extra de motivación correr con tu gente. Una pasada. Por desgracia no pueden estar aquí dos rivales muy fuertes como Orlando Ortega y Asier Martínez, pero aun así hay rivales competitivos como Dani Cisneros, Kevin Sánchez o John Cabang, que me obligarán a darlo todo el domingo. El objetivo principal es salir campeón de España, pero si me voy con una marca personal, mejor", dijo.

Carmen Marco destacó que ha corrido en Torrent desde pequeña. "Es un 100 m bastante abierto y eso me motiva aún más a darlo todo. Elena Daniel lleva la mejor marca, Lucía Carrillo está muy igualada conmigo, Sonia Molina-Prados viene de una lesión y parece que remonta, y Alba Borrero también estará ahí. Rafa Blanquer siempre me dice que confíe en mí, que valgo mucho y me lo crea, y con la grada animando lo daré todo", manifestó.

Para Thierry Ndikumwenayo será su primer campeonato de España. "Me hace mucha ilusión. No está Katir (en el 5.000), pero está Ouassim, que ha hecho 13:06. No sabemos si la carrera irá rápida o lenta, lo veremos mañana, pero estoy listo para competir en cualquier tipo de carrera", aseguró.