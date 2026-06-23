Chapado: "No queremos vivir de un gran año, sino construir un sistema que los haga más probables"

Raúl Chapado, presidente de la RFEA, en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, celebró este jueves que el atletismo esté viviendo "un periodo significativo", aunque defendió que no quiere "vivir de un gran año", sino "construir un sistema que los haga más probables", porque el atletismo español "no está corriendo detrás del futuro, está empezando a marcar el ritmo".

"Estamos viviendo un periodo significativo, y la diferencia con un año bueno, es que los años significativos son aquellos que tienen la capacidad de transformar cosas, aquellos que de una u otra manera hacen que estos periodos, la estructura, la participación, la organización, la comunicación y la ambición empiecen a caminar en la misma dirección, y no es sencillo, y esto es lo que ha ocurrido", expresó Chapado en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizados con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

El abulense recordó que en 2024 el atletismo fue "el deporte olímpico español con más medallas y más diplomas" y que en 2025 consiguieron "más de 68 medallas en Europeos y Mundiales, incluyendo todas las disciplinas y todos los campeonatos de cualquier edad, y en cualquier entorno, no sólo en la pista, el running, el cross, la ruta y la marcha".

"Y no lo digo desde la autocomplacencia, sino desde los datos y desde la responsabilidad. Somos un referente en Europa y en el mundo como federación, nos vienen a visitar, nos preguntan qué estamos haciendo, cómo hemos conseguido transformar, incluso muchas veces con menos talento y algunas veces con menos recursos, pero con una capacidad de trabajo en equipo y esa sensación de los atletas de que tienen de identificarse con el equipo nacional", señaló.

El atletismo español batió en 2025 130 récords de España en diferentes categorías y en los últimos 10 años, la cifra re récords nacionales asciende a más de 1.200. "Esta presencia internacional sólida, diversa, profunda y hablamos de potencial de nuestro deporte. Hablamos de un atletismo español más ancho, más completo y mucho más competitivo", resaltó.

"Están compitiendo con personalidad en los grandes escenarios pero detrás hay mucho más que talento. El talento siempre va a ser imprescindible, pero los países que aspiran a mantenerse arriba no pueden vivir de aspiraciones o de actuaciones brillantes, tienen que construir entornos, cuidar procesos, detectar antes, acompañar mejor, invertir con inteligencia y aprender más rápido", advirtió.

Y Chapado resumió esto en una frase. "No queremos vivir de un gran año, queremos construir un sistema que haga más probable los grandes años. Y eso de incrementar las posibilidades de éxito no es sencillo en ningún entorno, mucho más en un deporte tan competitivo y tan global como el nuestro", apuntó.

Por esto, habló del plan 'Visión 32', "una forma de ordenar el futuro, seguir creciendo en rendimiento, en competitividad, pero también en innovación, digitalización, sostenibilidad, en gobernanza y en capacidad de conexión con la sociedad", con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032. "La RFEA moderna no puede limitarse a seleccionar equipos y organizar campeonatos, tiene que crear valor, atraer inversión, usar tecnología puntera, ser transparente y que entender que el atletismo ha cambiado", explicó.

También mencionó 'Ambición Plus 32', la "hoja de ruta para conseguir mejores resultados en el ámbito internacional" de cara a esos Juegos en 2032. "Ambición no es decir que vamos a ganar más, no es prometer resultados, es prepararse mejor que antes, es poner al atleta y al entrenador en el centro, es detectar talento con más precisión, es apoyar a quien tiene potencial, es crear itinerarios, entornos especializados, tecnología aplicada, rendimiento y una relación más estrecha con todos los actores de nuestro deporte. Y la ambición, cuando es seria, cuando no se grita, cuando se trabaja, siempre da resultados", comentó.

"EL ATLETISMO NO SE CONSTRUYE SOLO DESDE UN DESPACHO"

"Hemos reforzado la inversión en alto rendimiento, hemos ampliado los programas de ayuda, hemos aumentado el apoyo a entrenadores, hemos puesto en marcha nuevas herramientas de innovación. Porque Brisbane no empieza en 2032, empieza ahora, empieza en cada concentración. Ya sé que primero tenemos Los Ángeles pero nosotros ya estamos con el foco en Brisbane", dijo.

Chapado también sacó pecho por la "capacidad organizativa" de España, con el Europeo por Equipos del año pasado en Madrid, que fue "muy exitoso". "También el Mundial de Trail y Mountain Running, que ha demostrado que España no sólo quiere estar en el atletismo mundial, sino que además quiere construirlo. Vamos a organizar en Valencia el Europeo Indoor en 2027 y os puedo asegurar que será un evento de referencia", enumeró.

"El liderazgo del futuro no se mide sólo con medallas, se mide también en credibilidad, en capacidad de organizar, en innovación, en influencia y en confianza", agregó, porque la RFEA ahora "es una organización más grande, más compleja, más ambiciosa", con "más actividad, más inversión, más exigencia y más responsabilidad". "El atletismo español ha crecido y necesita una RFEA más preparada", añadió.

El dirigente abulense también abordó los relevos y el plan de los últimos años, una disciplina que debía ser "la clave para desarrollar la velocidad" en España. Su plan "no fue muy bien aceptado porque había que renunciar a algunos objetivos individuales". "Pero ahí están los resultados", reivindicó. "Somos una referencia, por encima de Países Bajos", celebró.

"Y me siento mucho más orgulloso de los proyectos sociales. En el caso de la Cañada Real, hay dos entrenadoras, grandes atletas, que dirigen un programa que fomenta la inclusión social, la educación y la igualdad de oportunidades. "Están trabajando con 60 niños del sector 5, uno de los más duros, niños que no tienen futuro, o que han nacido con muy poca probabilidad de tenerlo", relató, antes de destacar también el Proyecto Cohete, para que "chicos que tienen necesidades especiales puedan practicar en las escuelas con todas las garantías".

Porque "el atletismo no solo se construye desde un despacho". "Se construye en una pista, en cada familia que lleva a sus hijos a la escuela, en una aceleración. Y con el apoyo institucional, con nuestros mejores socios comerciales. El atletismo español es una comunidad antes que una estructura y una comunidad fuerte no se lidera desde la distancia, se lidera escuchando", afirmó.

"El liderazgo que necesita el atletismo español no es de imposición, sino de convicción. No se trata de que todos piensen igual, sino de que todos sepamos hacia dónde vamos. Podemos sentir orgullo, pero si no va acompañado de exigencia, nos durará muy poco y volveremos al punto de partida", agregó.

Por todo esto, Chapado no quiere que "estos años sean recordados como una excepción", sino "como el punto en el que el atletismo español entendió que podía aspirar a más, pero también debería organizarse mejor". "El atletismo español no está corriendo detrás del futuro, está empezando a marcar el ritmo", señaló.

Finalmente, el dirigente abordó la posibilidad de albergar bajo el paraguas de la RFEA el atletismo paralímpico. "Es muy complejo. Si una asociación internacional reconoce y ampara bajo la misma entidad el deporte olímpico y el paralímpico, automáticamente nosotros tendríamos que hacerlo", admitió.