Charlotte Yven lidera la flota de La Solitaire du Figaro Paprec en las últimas 80 millas hacia Vigo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La travesía rumbo a Vigo continúa este jueves para la flota de La Solitaire du Figaro Paprec y Charlotte Yven (Skipper Macif 2023) lidera el grupo de cabeza, en las últimas 80 millas.

La regatista francesa encabeza la flota de 34 solitarios camino del cabo Finisterre con una ventaja de diez millas sobre el grupo perseguidor, y se espera la llegada de los primeros barcos al Puerto de Vigo a partir de este viernes a mediodía.

Gracias a un reposicionamiento estratégico durante la noche y seguida de cerca por Hugo Cardon (Sarth'Atlantique), la navegante francesa comanda la flota ante cuatro barcos que acechan mientras el resto trata de alcanzar este punto clave de convergencia.

La recta final no será sencilla: la dorsal anticiclónica vuelve a situarse sobre el noroeste de la península y los regatistas deberán navegar en condiciones de viento flojo, que exigirá máxima concentración para aprovechar cada racha.

En la estela del dúo de cabeza, Quentin Vlamynck (Les Étoiles Filantes), Alexis Loison (Groupe REEL), Paul Morvan (French Touch - Foricher) y Jules Ducelier (Région Normandie) no renuncian a la pelea y tratarán de recortar distancias antes de la llegada.

Se espera la llegada al Puerto de Vigo a partir del mediodía del viernes, mientras que el sábado a las 12:00 horas será la entrega de premios en la zona del village de Portocultura.

La conselleira del Mar, Marta Villaverde; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y el presidente de la Fundación Traslatio, Mario Cardama, estuvieron este jueves en el village, donde recorrieron la exposición fotográfica de la salida de la Volvo Ocean Race de 2005, visitaron los stands de artesanía y las zonas de juegos, y finalizaron su ruta en los foodtrucks de la campaña "Galicia Sabe Amar", donde el público puede degustar gratuitamente las delicias de los productos del mar gallego.