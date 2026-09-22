El chef David Gallego completa 24 horas haciendo Hyrox para recaudar fondos contra el cáncer infantil

El chef David Gallego completa 24 horas practicando Hyrox para recaudar fondos contra el cáncer infantil. - DAVID GALLEGO

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El chef alicantino y ex entrenador personal David Gallego ha completado 24 horas consecutivas practicando Hyrox, en las que ha completado cerca de 13 pruebas y rozó el centenar de kilómetros para recaudar 3.150 euros que irán destinados a la investigación y actividades contra el cáncer infantil.

Tras perder a sus padres y de dos personas cercanas, David Gallego quiso transmitir los valores del deporte a su hijo y dar visibilidad a los niños y jóvenes afectados por esta enfermedad.

Durante los meses de preparación y en el transcurso del evento, el deportista ha contado con un equipo multidisciplinar y el respaldo de la firma de nutrición deportiva Amix. Asimismo, ha incorporado en su estrategia nutricional y de hidratación productos como IsoPrime CFM Isolate, Creatina Monohidrato Masticable, Isolyte y Rock's Gel XXL con Cafeína.

Los fondos obtenidos mediante esta iniciativa han sido entregados a la Asociación Charlie. Por otra parte, la jornada de 24 horas ha sido grabada de forma íntegra con el objetivo de acreditar un posible Récord Guinness, cuya validación se encuentra actualmente pendiente.