'Chevi' Guzmán: "Espero revalidar y conseguir más títulos en estos World Skate Games"

Archivo - El patinador español Sebastián 'Chevi' Guzman disputando los Juegos Mundiales de China 2025. - Xie Jianfei / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Sebastián 'Chevi' Guzmán espera "revalidar y conseguir más títulos" en los próximos World Skate Games, que se disputarán del 2 al 18 de octubre en Asunción (Paraguay), en una edición que consideró "complicada" porque el cambio de horario y la comida son "dos factores" que influyen especialmente en la disciplina de velocidad.

"Esta edición de Asunción es algo complicada porque es un reto nuevo. Siempre que cambiamos de continente tenemos muchas debilidades, como el uso horario y el cambio de comida. Hablamos de factores de la parte digestiva que va mucho de la mano con el descanso y siempre suelen ser un problema fundamental para una disciplina como es la velocidad. En la prueba de 100 metros tienes cuatro fases en las que acumulas fatiga", expresó Guzmán en declaraciones a Europa Press durante la presentación el Equipo España en Madrid para esta cita.

Aun así, el velocista, que entra en acción este sábado 10 de octubre, piensa que "seguramente" este reto le saldrá "bien" porque se ve "preparado". "Cuento con el apoyo de la Federación, que es lo más importante, y siempre que ellos me han dado la oportunidad, he conseguido muy buenos resultados. En los World Skate Games de Italia 2024 obtuve cinco medallas de oro y dos récords del mundo", destacó Guzmán de esa edición en la que España se convirtió en "el único país" en conseguir cinco oros en un mismo evento.

Ahora, de cara a estos Juegos Mundiales de Patinaje de Asunción, se centra en mejorar la toma de decisiones y en sumar detalles que generen "diferencias y resultados positivos". "Lo que espero de estos Juegos Mundiales de Patinaje es revalidar y conseguir más títulos que he logrado desde hace cuatro años en los Juegos Mundiales de Patinaje", aseveró.

Sin embargo, Guzmán sabe que este reto de conseguir todos los oros no será "fácil", ya que el patinaje de velocidad consta de cinco pruebas: 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1000 metros y la prueba de la vuelta al circuito. "Por eso siempre te queda esa sensación de que se puede mejorar y conseguir las cinco medallas de oro, aunque no suele pasar, pero creo que esta vez lo podría hacer", añadió.

Sin olvidar tampoco los factores que intervienen para batir los récords del mundo. "Un récord del mundo, hasta que no estés compitiendo en la pista y veas que la climatología y todo esté funcionando, es impensable hasta ese momento", describió. "En Paraguay tenemos dos tipos de pista. En una de ellas, que es plana y sin una curva cóncava, se suelen hacer los mejores tiempos, y espero que en un par de semanas tengáis noticias mías de que he hecho el récord del mundo en los 200 metros", subrayó.

Además, el patinador vigués también recordó sus cinco medallas de oro en los anteriores Juegos Mundiales de Patinaje, que se disputaron en Italia, como "una obligación personal", tras sufrir anteriormente una ruptura del aductor largo, lo que le supuso "una cirugía importante y complicada". "Ahora simplemente voy a dar lo mejor de mí y seguramente vaya conseguir muchas medallas más", afirmó.

Asimismo, la clave que su extenso palmarés está en los momentos previos a cada prueba. "Siempre entro a la prueba pensando en que si lo puedo hacer bien, ya sea el resultado positivo o negativo, voy a estar contento conmigo mismo y con el trabajo realizado, y usualmente suele funcionar", explicó.

Por último, el velocista tampoco se olvidó del apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), y valoró el "muy buen trabajo" que están haciendo. "Para mí es todo un honor poder estar en el Team España, porque formo parte de la selección nacional desde hace muchos años y soy campeón del mundo con el país, pero no me sentía compenetrado con la gestión", admitió.

"Entonces pienso que el hecho de que nos reciban hoy aquí y que nos den la bendición para ir a competir a Paraguay ya es ese toque encantador donde dices 'vamos a hacer la diferencia una vez más'", concluyó el patinador.