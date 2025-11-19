Los Chicago Bears lanzan este fin de semana en Madrid y Barcelona su liga femenina de flag fotball Sub-15

Imagen de un balón de flag football durante un clínic de los Chicago Bears - MANU REINO/TIKI TAKA

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Chicago Bears, uno de los equipos fundadores de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, lanzarán este fin de semana una nueva liga femenina de Flag Football en Madrid y Barcelona, una iniciativa pionera que busca impulsar la práctica deportiva entre chicas menores de quince años y fomentar la igualdad en el deporte.

Este inicio del campeonato se produce después de que durante las dos jornadas de presentación celebradas en octubre, más de 400 alumnos de distintos colegios participase en actividades y clínics donde pudieron conocer de primera mano esta modalidad del fútbol americano sin contacto, que se estrenará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

La Chicago Bears Spain Girls Flag League contará con doce equipos repartidos entre Madrid y Barcelona, y los campeones de cada ciudad se enfrentarán en una gran final nacional con el equipo vencedor representando a España en el torneo de 'NFL Flag Championship Europe 2026', que se celebrará en Londres durante los 'NFL Games' de la próxima temporada.

"Queremos ofrecer a las niñas una oportunidad real de descubrir un deporte que combina trabajo en equipo, estrategia y diversión", explica Gustavo Silva, director de Desarrollo de Fútbol Americano Internacional de los Chicago Bears.

El directivo recuerda que "a los 13 o 14 años muchos jóvenes abandonan el deporte" y creen firmemente que "el Flag Football puede ser una puerta para mantener viva su pasión y confianza". "En Chicago empezamos con poco más de 20 equipos y hoy tenemos más de 6.500 niñas jugando. Queremos que España siga ese mismo camino", apunta.

Los Chicago Bears, que iniciaron su trabajo en España en 2021, es uno de los tres equipos que desde 2023 están dentro del 'Programa de Mercado Global', con derechos de comercialización internacional en España. Tras el éxito de su liga en Chicago -que ha pasado de 20 equipos a 224 en apenas cuatro años- y su expansión a Reino Unido, en Londres, Manchester y Birmingham, la franquicia da ahora un paso más con esta nueva competición en España, consolidando su apuesta por el desarrollo del fútbol americano -particularmente el flag football- y la promoción del deporte femenino en Europa.