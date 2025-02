Los Chiefs quieren atajar la revancha de los Eagles y entrar en la historia de la NFL

Archivo - Imagen de la Super Bowl de 2023 entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles disputarán este domingo (00.30 del lunes hora peninsular en España) en el Caesars Superdome de Nueva Orleans la edición LIX de la Super Bowl, la gran final de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, que atisba un partido equilibrado donde se mezclan historia y revancha.

La temporada 2024 de la NFL llega a su conclusión con la pelea por saber qué equipo levantará el trofeo Vince Lombardi, con un ligero favoritismo para los Chiefs, sobre todo por su condición de actual dinastía dominadora de este deporte y que buscan no sólo su quinto anillo de campeón y el cuarto en las últimas seis temporadas, sino además convertirse en el primer equipo en encadenar tres consecutivos.

Los de Andy Reid, campeones de la Conferencia Americana y que firmaron 15-2 en la temporada regular, tienen el aval de la experiencia, ya que han estado en la Super Bowl en cinco de las últimas seis ediciones. Sólo se perdieron la de 2022 y sólo han caído en la de 2021 ante los Tampa Bay Buccaneers del histórico Tom Brady.

Enfrente, los Eagles, campeones de la Conferencia Nacional y que fueron el tercer mejor equipo del año, con un balance de 14-3 y que seguramente llegan a Nueva Orleans avalados como la mejor defensa de la campaña. Será la quinta Super Bowl para Philadelphia, que quiere su segundo Vince Lombardi y lograrlo ante un rival conocido frente al que espera tomarse la revancha.

Y es que ambos se vieron las caras hace relativamente poco. En Arizona, en febrero de 2023, ganaron los Chiefs con gran remontada tras el descanso y por un ajustado 38-35 en una Super Bowl marcada por ser la primera de la historia que enfrentaba a dos hermanos, los Kelce, en el terreno de juego.

De ese partido especial solo repite Travis, el poderoso y mediático ala cerrada de Kansas City, porque Jason ya se retiró con Philadelphia, pero sí están tanto el estelar Patrick Mahomes como el pujante Jalen Hurts, los dos 'quarterbacks' titulares, jugadores sobre los que suelen recaer muchas de las miradas en los partidos y más en la Super Bowl, aunque se las podría arrebatar Saquon Barkley.

El 'running back' de los Eagles ha sido una de las sensaciones de la campaña, finalizando tercero en la votación del 'MVP', superado por Josh Allen (Bills) y Lamar Jackson (Ravens). El corredor superó las 2.000 yardas en la temporada regular y en la postemporada ha seguido a un nivel sensacional con 442, por lo que en Caesars Superdome aspira a batir el récord de 1998 de Terrell Davis de 2.476 en un año completo de NFL.

Parar a Barkley será una de las principales tareas de Steve Spagnuelo, el reconocido Coordinador Defensivo de Kansas City, que no esconde que pararle es uno de sus mayores quebraderos de cabeza. "Tenemos las manos ocupadas con Saquon, es bastante elite, no hay nada que no pueda hacer, va a ser el reto más difícil que hemos tenido en el juego terrestre este año", advirtió a los medios.

MAHOMES BUSCA ACERCARSE MÁS A BRADY

También deberá incomodar todo lo posible a un Jalen Hurts, 'quarterback' de 26 años de los de Nick Sirianni y al que su defensa deberá proteger de la mejor manera posible. Si consiguen evitar que le alcancen jugadores como Georges Karlaftis, además de poder correr, una de sus 'armas', podrá conectar con AJ Brown, Dallas Goedert y DeVonta Smith.

Pero si los Chiefs tienen a Spagnuolo, los Eagles tienen como Coordinador Defensivo al veterano y también reputado Vic Fangio, cuyo trabajo ha hecho que Philadelphia haya pasado de una defensa un tanto endeble a una muy sólida y que tendrá un duro examen en el escenario más grande ya que deberá detener al ataque que comanda el estelar Patrick Mahomes.

El 'quarterback' de 29 años ha vuelto a subir sus prestaciones a la hora de la verdad para comandar a Kansas City a una nueva Super Bowl y, sobre todo, Jalen Hurts y Zack Baun tendrán la tarea sobre todo de que se encuentre incómodo desde el principio y que no pueda lanzar ni correr, faceta en la que también destaca. Si vuelve a triunfar, sumará su cuarto anillo de campeón y se unirá a otros 'QB' como Joe Montana y Terry Bradshaw, todavía a tres de Tom Brady, aunque será el primer jugador menor de 30 años en hacerlo.

Mahomes mantiene a su mejor socio en el campo como es Travis Kelce, bien sujetado en la final de Conferencia por la defensa de los Bills, pero otro veterano que sabe aparecer cuando más se le necesita, bien secundado por otros jugadores como el receptor abierto novato Xavier Worthy. Y para replicar el ataque terrestre de Saquon Barkley, Kareem Hunt e Isaiah Pacheco, cuyo rendimiento ha estado alterado por una lesión.