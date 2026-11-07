Los Cincinnati Bengals, aspirantes a la Super Bowl y con una estrella de la NFL

Joe Burrow durante un entrenamiento con los Cincinnati Bengals en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas previo al partido de Madrid ante los Atlanta Falcons - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Cincinnati Bengals se presentarán en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid como el equipo visitante de este segundo partido de la NFL en España y seguramente como el más potente de los cuatro que ha pisado hasta este momento el país, sobre todo por su potencial actual apoyado en uno estelar 'quarterback' y una gran ofensiva que les hace ser serios candidatos a la Super Bowl.

Los Bengals fueron fundados en 1967 de la mano de Paul Brown, cuya memoria se recordó dándole nombre al nuevo estadio inaugurado en agosto de 2000 y ahora bautizado como Paycor Stadium, se inspiraron en el tigre de Bengala tanto para su nombre como para sus icónicos colores y simbología que les hace muy reconocibles. Jugando en la NFL desde 1970, con Brown jugando un papel clave en la primera estructura de la liga tras su fusión con la AFL, y su historia no es quizá de las más potentes, aunque vuelve a soñar con el ansiado anillo de campeón en esta década.

En su primer año de vida alcanzaron los 'playoffs', pero hasta la actualidad sólo han podido jugar en cuatro temporadas la final de la Conferencia Americana, con el premio de haber disputado en tres ocasiones la Super Bowl, aunque sin haber podido salir victoriosos y levantar en alguna ocasión un trofeo Vince Lombardi que vuelven a ver cerca en esta temporada 2026.

La primera vez que lo lograron fue en la temporada 1981, en la que batieron en su Riverfront Stadium por 27-7 los San Diego Chargers, lo que les dio el billete a su primera SB, perdida por 26-21 ante los San Francisco 49ers del mito Joe Montana por 26-21. Siete años después, retornaron a la pelea por el título de conferencia y se proclamaron campeones al ganar 21-10 a los Buffalo Bills, pero se volvieron a topar con los 49ers (20-16), ganadores por un 'touchdown' a falta de 24 segundos.

Y los Bengals, ya con Mike, hijo de Paul Brown al frente de la franquicia de Ohio desde inicios de los 90, no volvieron a una final de la Conferencia Americana hasta pasadas tres décadas. En 2022, ya con Joe Burrow en el equipo, fueron capaces de destronar a los actuales campeones, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en su propia casa (24-27), pero el Vince Lombardi fue a parar para Los Angeles Rams, vencedores por 23-20 y con Cincinnati otra vez rozando la gloria cuando llegaron a dominar 13-20 y claudicaron a falta de poco más de un minuto, con su joven 'quarterback' siendo placado cuando buscaba forzar la prórroga.

En la temporada siguiente, volvieron a ser uno de los equipos más fuertes de la Conferencia Americana, pero esta vez no pudieron sorprender en el Estadio Arrowhead a los Chiefs (23-20) y no pudieron alcanzar la Super Bowl. Desde entonces, no han podido volver a jugar la postemporada, un objetivo que parece bastante más claro en la actual campaña en la que van con un óptimo balance de 5-2 en la División Norte de la AFC, por detrás de los Pittsburgh Steelers (6-2).

Bajo el mando de Zac Taylor, entrenador del equipo desde 2019, los Bengals llegarán al Santiago Bernabéu con uno de los ataques aéreos más potentes de la liga y con Joe Burrow en un gran momento de forma. El 'quarterback' de 29 años es seguramente una de las grandes estrellas en la actualidad de la NFL y el gran líder de Cincinnati, que le eligió como número uno del 'draft' en 2020 después de una espectacular temporada en LSU, a la que llevó al título universitario.

Pese a las lesiones, entre ellas una de gravedad en la rodilla en su primer año, el de Iowa sigue demostrando que es de los mejores en su posición y que varió la historia de un equipo por entonces poco protagonista y donde también ha sido clave la llegada en 2021 del receptor Ja'Marr Chase, compañero de Burrow en el título universitario, y que además forma una gran pareja con Tee Higgins y que fue seleccionado por los Bengals en el mismo draft que su actual mariscal de campo que lleva 20 'touchdowns' y listo para ingresar en la lista de jugadores históricos junto a Ken Anderson, Anthohy Muñoz o Ken Riley.