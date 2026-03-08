El CN Sant Andreu, campeón de la Copa de la Reina Iberdrola por tercer año seguido - RFEN AQUATICS

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CN Sant Andreu se impuso (16-10) este domingo al Astralpool CN Sabadell para adjudicarse por tercera edición consecutiva la Copa de la Reina Iberdrola de waterpolo en Can Llong.

La reedición de la final de 2025 en Palma se la llevó el defensor del título en casa de su rival. Las de Javi Aznar volvieron a triunfar y llevaron la iniciativa desde el inicio con goles de Elena Ruiz y de Alba Muñoz desde boya.

Un bonito intercambio de golpes se adueñó de la final en el primer cuarto (5-2), pero el Sant Andreu lograba escaparse con Pipa Pedley, María Palacio y Nona Pérez (8-3). Judith Forca recortó para las de Sabadell y en el segundo tiempo la anfitriona se metió en la final de lleno con Judith Forca (9-7).

En el inicio del último cuarto, el Sant Andreu dio el golpe definitivo con Gisela Farré y Alice Williams, contando además las campeonas con una gran Martina Terré bajo palos.