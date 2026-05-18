Colomer, Mata y Vázquez copan el histórico podio del Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación

Berta Colomer, Yaiza Mata y Haizea Vázquez integraron el podio de la 15ª edición del Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación - CPE

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las nadadoras Berta Colomer, Yaiza Mata y Haizea Vázquez integraron el histórico podio de la 15ª edición del Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, celebrado el fin de semana en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga.

Por primera vez, un triplete femenino ha copado los tres escalafones en la categoría absoluta. Además, dos de ellas, Berta Colomer -oro- y Yaiza Mata -plata-, provienen del Equipo AXA, mientras que Haizea Vázquez se llevó el bronce.

La competición, organizada en tres categorías de edad en función del año de nacimiento, tuvo otros triunfadores. Así, Alejandra García y Leo-Matthew Grandados se llevaron los oros de la categoría Alevín (2014-posteriores); en Infantil (2011-2012-2013), junto a Haizea Vázquez, se proclamó vencedor en la categoría masculina Luis Martí, mientras que en Juvenil (2008-2009-2010) reinaron Berta Colomer y Miguel Hernández-Franch.

Respecto a las tres mejores nadadoras absolutas, Colomer tomó parte en las pruebas de 50, 100 y 400 libre y 200 estilos; Mata, en 400 libres, 50 y 100 espalda y 200 estilos; y Vázquez, en 50 mariposa, 50 y 100 libre y 200 estilos.

Por equipos, el podio de ganadores lo compusieron la Federación Catalana de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FCEDF), primera clasificada con 229 puntos, seguida de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad física del Principado de Asturias (FEDEMA), segunda con 226, y de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana (FESA), tercera con 183.

El campeonato contó con la participación de nadadores de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), de la de Discapacidad Intelectual (FEDDI), de la de Parálisis Cerebral (FEDPC) y de la de Ciegos (FEDC), pertenecientes a clubes y entidades llegados de toda España.

En la entrega de trofeos, además de los propios deportistas, AXA fue homenajeado por sus 15 años ininterrumpidos de apoyo a la natación paralímpica. Recogió la placa conmemorativa la gerente de la Fundación AXA, María José Ballestero.

La competición se enmarca dentro del Proyecto AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, cuyo objetivo es servir de paso previo para los deportistas que posteriormente se puedan ir incorporando al Plan ADOP y formar parte del Equipo Paralímpico Español en futuras competiciones internacionales, tal y como ya han hecho muchos deportistas como Nuria Marqués, Íñigo Llopis, Óscar Salguero o María Delgado, todos ellos medallistas en unos Juegos.