Columbia lanza la campaña 'Engineered for Whatever' que celebra las actividades outdoor al extremo.

La campaña devolverá la irreverencia y el humor de la marca a tiendas, medios digitales y publicidad exterior una década después

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Columbia Sportswear lanza la campaña 'Engineered for Whatever', que evoca el espíritu irreverente de la marca en la década de los ochenta y noventa, revive el humor y las duras pruebas de equipamiento que hicieron de la marca una pionera en la industria outdoor.

Desarrollada en colaboración con la agencia creativa londinense Adam&EveDDB, la nueva plataforma se desplegará en todos los canales de consumo y marketing de Columbia, demostrando cómo su equipamiento de ingeniería avanzada está hecho para rendir incluso en las condiciones outdoor más impredecibles.

El tono irreverente de la campaña se combina con escenarios desbordantes que devuelven una mirada lúdica a las aventuras en la naturaleza. "Desde el primer día, a Columbia no le ha importado encajar con los demás. Con el tiempo, la categoría outdoor se convirtió en un mar de lo mismo", dijo el vicepresidente ejecutivo y presidente de Marca de Columbia, Joe Boyle.

A lo largo de sus 87 años de historia, Columbia ha mantenido el compromiso de diseñar equipamiento cuidadosamente creado y probado en las condiciones más extremas, desde el Valle de la Muerte hasta la superficie de la Luna.

La marca ha desarrollado y patentado decenas de tecnologías propias para mejorar el rendimiento en cualquier entorno, ofreciendo una amplia gama de productos técnicos en categorías como senderismo, pesca, esquí y ahora también running.

Tecnologías como Omni-Heat, Omni-Max, Omni-Shade y Omni-Freeze están en el núcleo de la innovación de Columbia. Aunque ese compromiso con el rendimiento se mantiene intacto, la marca ahora pone el foco en las formas más impredecibles en las que su equipamiento protege a los consumidores.

'Engineered for Whatever' se lanzará este otoño a través de un contenido original que pone a prueba el equipamiento de Columbia en escenarios extremos. En el debut de la marca, la campaña arranca con contenidos viscerales, irreverentes y francamente alocados que recuerdan a los humanos que la madre naturaleza siempre pone a prueba y, para ello, se necesita el equipamiento adecuado.

En el contenido destacarán escenarios extravagantes y cameos de celebridades en situaciones con cocodrilos, bolas de nieve humanas e, incluso, la Parca. Esta campaña también se amplificará a través de publicidad exterior, contenidos digitales y sociales, activaciones creativas e intervenciones en tiendas.