Columbia lanza 'Diamond Peak Pro', máxima refrigeración para actividades de alta intensidad. - COLUMBIA

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Columbia presenta la nueva línea 'Diamond Peak Pro', un sistema de prendas con tecnología de refrigeración de última generación diseñado para los deportistas que buscan el máximo control térmico durante actividades intensas en condiciones de calor.

Basada en la tecnología Omni Freeze Zero Ice, la más avanzada de la marca en este ámbito, la colección ofrece un rendimiento de refrigeración medible en camisetas de manga corta para hombre y mujer, una camiseta técnica de manga larga para hombre y un polo técnico.

Columbia lleva más de una década desarrollando soluciones innovadoras para el control térmico. Sus primeras tecnologías se centraban en mejorar la conductividad para disipar el calor corporal. Posteriormente, la marca introdujo una de las primeras tecnologías de refrigeración en el sector outdoor activada por el sudor, utilizando polímeros que intensifican el efecto refrescante a medida que aumenta la transpiración.

Con Omni Freeze Zero Ice, esta evolución alcanza su máximo nivel. La tecnología combina refrigeración activada al contacto con la piel en seco y refrigeración activada por el sudor en un mismo sistema. Gracias a compuestos avanzados que absorben el calor y a una mayor cobertura del tejido, se consigue el mayor efecto refrescante desarrollado por Columbia hasta la fecha, ayudando a mantener una temperatura más baja del tejido incluso durante actividades prolongadas y de alta intensidad.

LA LÍNEA DIAMOND PEAK PRO

La colección Diamond Peak Pro se articula en torno a un sistema técnico de alto rendimiento compuesto por cuatro piezas clave: una camiseta técnica de manga larga y otra de manga corta para hombre, una camiseta de manga corta para mujer y un polo técnico para hombre, con precios que oscilan entre los 65 y 80 euros.

Todas las prendas están confeccionadas con un tejido avanzado (92% nailon, 8% elastano) e incorporan la tecnología Omni Freeze Zero Ice, aunque cada diseño responde a necesidades específicas. La camiseta de manga larga aporta mayor cobertura y protección, con detalles como presillas para los pulgares; el polo ofrece una alternativa más estructurada sin renunciar al rendimiento técnico; y las camisetas de manga corta destacan por su ligereza y secado rápido, ideales para climas cálidos.

La colección se completa con tecnologías como Omni-Wick, que gestiona la humedad, detalles reflectantes y elementos prácticos como presillas de secado rápido, configurando un sistema coherente pensado para adaptarse al esfuerzo, la exposición al sol y las condiciones del terreno.

Diamond Peak Pro está concebida para mantener el cuerpo más fresco, seco y eficiente durante ascensos exigentes, tramos expuestos y largas jornadas bajo el calor estival. Como parte de la línea Titanium de Columbia, esta colección refleja el compromiso de la marca con la innovación propia basada en la ciencia, transformando la transpiración en una ventaja térmica y redefiniendo el rendimiento de las prendas de refrigeración en el entorno outdoor.