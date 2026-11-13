Columbia pone a prueba su ropa térmica a 10 grados bajo cero en la Gran Vía de Madrid. - COLUMBIA

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de ropa y equipamiento de montaña Columbia ha instalado una cámara de frío en la que se alcanzan temperaturas de hasta diez grados bajo cero en su tienda en la Gran Vía de Madrid, en la que ha puesto a prueba la tecnología termoreflectante 'Omni-Heat Infinity' con la que están equipadas sus prendas térmicas.

Columbia convertirá este viernes y sábado su tienda de Gran Vía de la capital de España en un laboratorio de frío extremo, con una cámara a -10 °C en la que cualquiera puede entrar para poner a prueba Omni-Heat Infinity.

"Columbia siempre ha escuchado a sus clientes y ha intentado dotarles de soluciones para hacer más cómoda su experiencia en las actividades al aire libre", afirmó la Manager de Comunicación de EMEA, Christelle Bretaudeau, en la presentación de la iniciativa ante la prensa especializada.

Por su parte, el director comercial de Columbia en España, José María Alabern, ha explicado que la firma busca ofrecer a los madrileños una forma divertida de descubrir sus soluciones para mantenerse abrigado tanto en la montaña como en el día a día de la ciudad ante las bajadas de temperatura.

El reto consiste en que los participantes se equipen con la nueva chaqueta aislante 'Terwilliger Trail' para acceder al interior de la cabina congelada. Una vez dentro, los visitantes disponen de noventa segundos para hacer un nudo mientras una cámara térmica proyecta en directo su imagen en una pantalla exterior, lo que permite visualizar en distintos colores cómo se distribuye el calor corporal y optar a un premio.

La tecnología 'Omni-Heat Infinity' se basa en un patrón de puntos dorados situados en el forro interior de las prendas e inspirados en las mantas térmicas de la exploración espacial y de supervivencia en montaña.

Este sistema refleja el calor corporal para conservarlo sin añadir peso ni volumen adicional y manteniendo la transpirabilidad, una innovación que la marca ha llevado hasta la Luna mediante su colaboración con la empresa aeroespacial Intuitive Machines y que aplica a chaquetas, botas y accesorios para hombre, mujer y niños.

Por su parte, la chaqueta utilizada en la prueba combina este sistema termorreflectante con un aislamiento sintético cien por cien reciclado, cuya confección 'Heat Seal' reduce la pérdida de calor a través de las costuras. Esta prenda versátil incorpora además la tecnología 'Omni-Shield' para repeler la lluvia ligera y las manchas.