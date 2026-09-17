Archivo - Columbia presenta su primera colección de 'streetwear' para la ciudad con tecnología de montaña. - COLUMBIA - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de material deportivo especializada en actividades al aire libre Columbia ha presentado 'Street Tech', su primera colección de 'streetwear' diseñada desde cero para afrontar el entorno urbano con el mismo nivel de exigencia técnica y con tecnología que se aplica para afrontar la montaña.

La propuesta, que ha salido a la venta este 15 de septiembre, integra en prendas de vestir cotidianas sus principales innovaciones frente a las inclemencias meteorológicas, como la protección contra la lluvia Omni-Shield, la impermeabilidad Omni-Tech, el aislamiento térmico Thermarator y el control de la humedad Omni-Wick.

Entre las prendas de abrigo más destacadas de esta nueva línea figura la chaqueta acolchada St/rmwall Balaclava Puffer Jacket, que incorpora un pasamontañas completo en el cuello e incluye tejido exterior 'ripstop'.

La oferta técnica de exterior se completa con la chaqueta Sh/eld Puffer; el cortavientos ultraligero Sh/ft Windbreaker; y la chaqueta impermeable Striker 3L Waterproof Jacket, confeccionada con un sistema de tres capas.

La colección abarca asimismo prendas de forro polar de pelo largo Mou/tain en versiones de sudadera con capucha, y chaqueta con cremallera, además de un pantalón 'jogger cargo' de 100 euros. El catálogo se cierra con una sudadera gráfica de alto gramaje, una camiseta a juego, un pantalón 'jogger' de felpa y un gorro ajustado de 'jacquard'.

En relación con este lanzamiento, el responsable de Columbia Sportswear en Reino Unido, Stuart Miles, ha afirmado que la ciudad puede ser tan impredecible como la montaña y ha asegurado que la línea se ha diseñado para afrontar ambos entornos partiendo de sus innovaciones técnicas para no obligar a elegir entre vestir con estilo y mantenerse protegido.