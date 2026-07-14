Columbia propone su selección de equipamiento para practicar senderismo en verano. - COLUMBIA

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca de ropa y calzado de montaña Columbia ha presentado una propuesta de equipamiento imprescindible para la práctica de senderismo durante la temporada de verano, que incluye prendas ligeras y transpirables que incorporan tecnologías de refrigeración y de evacuación de la humedad.

El objetivo de esta propuesta estival es facilitar la regulación térmica corporal y garantizar la comodidad de los excursionistas en las rutas más calurosas. Dentro de esta gama, la compañía ha incluido las camisetas técnicas Alpine Chill Pro para hombre y Wild Springs para mujer.

Estas prendas incorporan la tecnología de refrigeración Omni-Freeze Zero Ice, un sistema que ayuda a disipar el calor corporal mediante un efecto refrescante que se activa al entrar en contacto con el sudor y la piel.

Asimismo, las camisetas disponen del tejido Omni-Wick, el cual facilita una rápida evacuación de la humedad durante la actividad física. Para completar la vestimenta, la marca ha sumado a su catálogo los 'shorts' Roc Lite para hombre y Shale Ridge para mujer.

Ambas piezas han sido confeccionadas con tejidos elásticos y ligeros que buscan asegurar una amplia libertad de movimiento en cada paso. Esta propuesta de pantalones cortos técnicos está orientada a ofrecer un alto nivel de comodidad a lo largo de las jornadas de senderismo.

En el apartado de calzado, Columbia ha propuesto las zapatillas de senderismo Konos TRS, diseñadas de forma específica para proporcionar amortiguación, tracción y estabilidad en la montaña. Este modelo cuenta con versiones adaptadas para hombre y para mujer.

La firma ha detallado que este calzado está preparado para afrontar con seguridad desde los senderos más sencillos hasta los trayectos con mayor dificultad técnica. La propuesta estival de la compañía textil busca demostrar que el diseño de las prendas puede combinarse con la innovación tecnológica para ofrecer soluciones funcionales.