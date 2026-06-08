Columbia protege a la familia de los insectos con la colección Skien Valley. - COLUMBIA

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca especializada en material para el deporte al aire libre Columbia presenta la colección Skien Valley, que ofrece un sistema de prendas diseñado para proteger a excursionistas y viajeros frente a los insectos en entornos cálidos, húmedos y con alta presencia de mosquitos y otros insectos.

Lanzada la primavera pasada y ampliada para esta temporada, la colección Skien Valley de Columbia, disponible para hombre, mujer y ahora también para niños, incorpora la tecnología Insect Shield directamente en el tejido, proporcionando una protección duradera frente a mosquitos, moscas y otros insectos que pican.

Desde zonas húmedas del norte de Europa hasta regiones donde los insectos forman parte habitual de la experiencia al aire libre, Skien Valley nace para ayudar a disfrutar de la naturaleza con mayor comodidad y tranquilidad.

La tecnología Insect Shield se integra con otras innovaciones de Columbia para ofrecer una protección completa. Todas las prendas de la colección incorporan también Omni-Shade UPF 50, que protege frente a los rayos solares, y Omni-Wick, que favorece la evacuación de la humedad para mantener el cuerpo seco y cómodo durante largas jornadas al aire libre.

La gama para adultos incluye camisas con capucha, camisas de manga larga y pantalones cargo, confeccionados con materiales reciclados y detalles funcionales que favorecen la ventilación, la movilidad y la cobertura.

Como novedad esta temporada, Columbia amplía la colección con modelos infantiles que replican las prestaciones de las prendas para adultos. La camisa de manga larga con capucha y el pantalón cargo para niños incorporan protección solar UPF 50, tecnologías de gestión de la humedad, ajustes elásticos y prácticos bolsillos, permitiendo que los más pequeños disfruten de las actividades al aire libre con el mismo nivel de protección frente a los insectos.

Diseñada para senderismo, viajes, acampadas y todo tipo de aventuras al aire libre en climas cálidos, la colección Skien Valley combina protección, comodidad y funcionalidad. Detalles como mangas enrollables, paneles de ventilación, rodillas articuladas o bajos ajustables garantizan libertad de movimiento sin renunciar a la cobertura.

A medida que las temporadas de insectos se prolongan y las condiciones ambientales evolucionan, contar con protección integrada en la propia prenda se ha convertido en una necesidad para muchos usuarios outdoor.