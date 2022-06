Columbia trata de sensibilizar sobre el cuidado de los ecosistemas

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca de diseño y material deportivo especializada en las actividades de aventura y en la montaña Columbia ha llamado la atención sobre la importancia de que la población debe cuidar los ecosistemas, coincidiendo este domingo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La basura humana es cada día un problema más grave para todos. Se estima que en los mares y océanos hay cerca de 50.000 millones de partículas de plástico. Por ello, Columbia ha impulsado con un grupo de voluntarios una actividad de recogida de residuos en el Monte del Pardo de Madrid, coordinados por Yolanda Oreja, monitora de SEO Bird Life.

Los voluntarios no esperaban encontrar la cantidad de residuos que había en la zona. "Está lleno de cosas, de colillas, plástico, vasos ... entonces son dos cosas, falta de información, no sabemos reciclar, pero también no nos importa nada, lo tiramos todo", reflexiónó Sara Postigo, responsable de la agencia Nota Bene.

La 'basuraleza' aumenta año a año. La producción mundial ha pasado de 2,3 millones de toneladas en 1950 a 407 millones en 2015. Cada vez son más las evidencias científicas que identifican a la basuraleza como un agente más del cambio global.

Algunas marcas y empresas están especialmente sensibilizadas con esta problemática, caso de Columbia. Lucía Muñoz, Marketing coordinator de Columbia Sportswear Company, tiene claro que desde las marcas tienen la "responsabilidad de reducir al máximo el impacto ambiental" en todos sus procesos de producción.

"Hay que tener en cuenta que en los últimos 150 años el plástico generado por los humanos está en vertederos y en entornos naturales", apuntó Muñoz. Cerca del 80 por ciento de la basura que acaba en el océano procede de origen terrestre.