El Comité Paralímpico Internacional celebra su Asamblea General marcada por la elecciones presidenciales

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) celebra desde este miércoles al sábado en Seúl su 22ª Asamblea General, marcada principalmente por las elecciones que determinarán su presidente en este nuevo ciclo, además de otros temas como el estatus de Rusia y Bielorrusia de cara a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo de 2026.

Según detalló el CPI en su página web, este miércoles se llevarán a cabo las presentaciones de Mike Peters, Director Ejecutivo del organismo, y de miembros de su equipo directivo sobre los progresos realizados desde la última Asamblea General de 2023. El día terminará con el presidente del comité, el brasileño Andrew Parsons, entregando la Orden Paralímpica, el más alto reconocimiento que alguien puede recibir dentro del Movimiento Paralímpico, a tres personas por sus contribuciones excepcionales.

El segundo día, los candidatos a la elección de la Junta de Gobierno presentarán sus candidaturas a los miembros del CPI. Hay que recordar que el Comité Paralímpico Español ha propuesto a Fernando Riaño, directivo del CPE y del Grupo Social ONCE, para optar a uno de los siete puestos de vocales, tres hombres y tres mujeres, más uno abierto a cualquier género, para los que se han presentado un total de 27 candidatos.

Fernando Riaño, que está aquejado de discapacidad visual y que en su época de deportista fue triatleta, es miembro del Comité Ejecutivo del CPE, donde es responsable de Asuntos Internacionales y Sostenibilidad en el Comité Paralímpico Español, y director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, responsabilidad que compatibiliza con la presidencia de la Agencia de Noticias Servimedia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y como triatleta paralímpico ha sido campeón del mundo de duatlón de larga distancia y de triatlón cross.

La 22ª Asamblea General del CPI comenzará el viernes y ese día tratará uno de sus principales puntos, el estatus de miembro de los comités de Rusia y Bielorrusia, parcialmente suspendidos en la asamblea de hace dos años. El resto de comités paralímpicos, las Federaciones Internacionales y las Organizaciones Internacionales del Deporte para Personas con Discapacidad decidirán si les suspenden totalmente, parcialmente o si no se les impone ninguna suspensión.

Finalmente, el sábado 27 de septiembre se celebrarán elecciones a la Junta de Gobierno, con Andrew Parsons, al frente del Movimiento Paralímpico desde 2017, y el surcoreano Dong Hyun Bae, presidente de la Federación Coreana de Esquí Nórdico Paralímpico y de la Fundación BDH, encargada de ayudar en el deporte a las personas con discapacidad.