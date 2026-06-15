La Comunidad de Madrid presenta la quinta edición del Premier Pádel P1

La Comunidad de Madrid presenta la quinta edición del torneo Premier Pádel P1 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes la quinta edición del torneo internacional Premier Pádel P1, que se disputará en el Movistar Arena del 31 de agosto al 6 de septiembre y reunirá a algunas de las principales figuras del circuito mundial.

El director general de Deportes, Alberto Tomé, ha destacado que esta competición, organizada por Premier Pádel Spain y respaldada por la Professional Padel Association (PPA), se ha consolidado como una de las citas más relevantes del calendario mundial.

Asimismo, ha subrayado su contribución a la promoción de la Comunidad de Madrid en el exterior y al impulso de la práctica deportiva de esta disciplina entre los madrileños. Actualmente, la región cuenta con 133 clubes de pádel y cerca de 12.000 licencias federativas.