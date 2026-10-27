El Consejo de Ministros aprueba dos paquetes de ayudas al deporte por valor de 18,2 millones de euros

Archivo - La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, dos Reales Decretos que permitirán al Consejo Superior de Deportes (CSD) destinar un total de 18,2 millones de euros al sector deportivo.

Según un comunicado, el primer instrumento, dotado con 17.655.000 euros, comprende 15 actuaciones relacionadas con "la participación de deportistas en competiciones oficiales, el funcionamiento y la modernización del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat, la profesionalización del deporte femenino, la organización de competiciones internacionales y el desarrollo de programas deportivos y formativos, entre otros".

Según ha anunciado Milagros Tolón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, entre las ayudas destacan los 5 millones de euros destinados a la Federación Española de Baloncesto para la organización de la Liga U, orientada a la formación de las futuras generaciones de jugadores.

"Esta subvención forma parte del compromiso del CSD de acompañar la puesta en marcha de este torneo durante sus tres primeras temporadas. En ese periodo, el organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, prevé una inversión de 15 millones de euros", destacó un comunicado del organismo.

Ademásm, la Federación Española de Baloncesto es beneficiaria de otra línea de subvención, por valor de un millón de euros, que tiene como objetivo "favorecer la profesionalización del baloncesto femenino español".

"Con esta ayuda, tercer año consecutivo, el CSD contribuye a la mejora de las estructuras organizativas y deportivas, incluidos los gastos de contratación y remuneración de personal técnico, deportivo, médico, de preparación física y de gestión; los gastos de planificación, organización y desarrollo de programas de tecnificación y perfeccionamiento deportivo; y los de formación y capacitación de entrenadoras, árbitras y demás profesionales; así como las actuaciones de comunicación, promoción y difusión dirigidas a incrementar la visibilidad, el seguimiento y la participación", destacó.

Además, el CSD mantiene su apoyo a UniPublic, empresa organizadora de La Vuelta Femenina. La aportación en 2026 será de 250.000 euros, siendo subvencionables los gastos directamente derivados de la planificación y celebración de la ronda española.

El organismo destinará 5 millones de euros a la Liga Profesional de Fútbol Femenino con el objetivo de que los clubes de la Liga F Moeve puedan costear sus gastos corrientes de personal, médicos y sanitarios, instalaciones, material deportivo y desplazamientos para competiciones oficiales.

Esta ayuda, que se repartirá de manera íntegra y a partes iguales entre los clubes y sociedades anónimas de la máxima categoría del fútbol femenino español, contribuirá a "consolidar la profesionalización de la competición y a mejorar las condiciones en que se encuentran las profesionales de este deporte en nuestro país".

Por su parte, el CAR de Sant Cugat recibirá 3,5 millones para gastos de funcionamiento y para la mejora y construcción de instalaciones, una contribución para un centro donde entrenan multitud de deportistas españoles y equipos nacionales y cuya titularidad corresponde a la Generalitat de Catalunya, mientras que la gestión de los CAR de Madrid, León y Sierra Nevada, de titularidad estatal, corresponde al CSD y su actividad se financia a través de su presupuesto ordinario.

El CSD también destinará este año 1.500.000 euros a los desplazamientos de los deportistas de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. Además, contribuirá con 200.000 euros a la organización de programas deportivos y formativos y actuaciones de apoyo a las federaciones deportivas españolas impulsadas por la Asociación del Deporte Español.

Por otra parte, el organismo consolida su apoyo a la unidad de deporte del Hospital de Parapléjicos de Toledo, con una subvención de 250.000 euros a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que permitirá financiar los tratamientos, el control y el seguimiento de personas deportistas con lesión medular.

El Real Decreto contempla igualmente una ayuda de 650.000 euros a la Fundación Deporte Joven para la organización de competiciones, encuentros y eventos deportivos, así como para proyectos de modalidades deportivas no olímpicas ni paralímpicas; y de 275.000 euros a la Fundación Real Club de Polo de Barcelona para la organización del Concurso de Saltos Internacional Oficial de Barcelona.

El segundo paquete de ayudas, por un total de 625.000 euros, se dirige a tres entidades locales. El Ayuntamiento de Gandía percibirá 500.000 euros, con los que el Gobierno de España contribuye a acometer la ejecución de la primera fase del Gandía Arena. La subvención al Ayuntamiento de Banyoles, por su parte, asciende a 100.000 euros y está orientada a la financiación de los trabajos de proyecto, cimentación técnica, pilotaje estructural y dirección facultativa del Centro de Remo Olímpico.

Por último, el CSD prevé una ayuda de 25.000 euros al Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo para la adquisición de una estructura artificial exterior de escalada deportiva; concretamente, para las modalidades olímpicas de bloque y dificultad.