El Consejo de Ministros aprueba las nacionalizaciones de Tim Dieck, Asaf Kazimov y Yixing Gao

MADRID 16 Sep.

El Consejo de Ministros ha aprobado tres Reales Decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza al esgrimista Yixing Gao y a los patinadores sobre hielo Tim Frederik Dieck y Asaf Kazimov, informó en nota de prensa el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte.

Las nacionalizaciones de Tim Frederik Dieck y Asaf Kazimov, apoyadas desde la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), "podrían suponer, por su potencial, una contribución muy positiva para la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo de 2026", recordó el ministerio.

El patinador alemán forma actualmente pareja con la patinadora sobre hielo española Olivia Smart, británica de nacimiento y que cuenta con la nacionalidad española desde hace varios años, "siendo una de las mejores duplas a nivel internacional", destacando el sexto puesto logrado en el último Campeonato del Mundo.

Por su parte, Asaf Kazimov, nacido en Rusia en el año 2000 y con nacionalidad alemana, forma dúo con la española Sofía Val García y ambos cuentan con "una enorme proyección", como demuestra su triunfo en la pasada edición de los Juegos Mundiales Universitarios, y su principal objetivo para este año es lograr la segunda plaza olímpica de la especialidad de danza para Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Finalmente, la nacionalización del esgrimista chino Yixing Gao, "que también tiene un futuro prometedor", cuenta con el apoyo de la Real Federación Española de Esgrima (RFEG).

"Atendiendo a su rendimiento y a los resultados alcanzados, así como al gran talento que atesora, a criterio de los técnicos especialistas se considera que concurren en todos ellos las circunstancias excepcionales que justifican la obtención de la nacionalidad española por carta de naturaleza", sentenció el organismo que lidera Pilar Alegría.