El Consejo de Ministros autoriza que la CELAD modifique su límite de gasto para tramitar dos contrataciones

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación de los límites de gasto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), con cargo a ejercicios futuros, para que tramite dos expedientes de contratación de servicios de toma y análisis de muestras.

Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, se hará "en aplicación de lo dispuesto en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público". La CELAD, adscrita al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, iniciará en el presente ejercicio presupuestario la tramitación de la prórroga para 2027 del contrato de prestación de ese servicio de toma de muestras para los controles antidopaje en competición, por importe de 371.157,17 euros.

"Esta prórroga resulta necesaria para garantizar la continuidad de los controles previstos en el plan de distribución presentado ante la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y su fecha de inicio viene determinada por el vencimiento del contrato vigente, el 17 de noviembre de 2026", aclaró la nota de prensa del Ministerio de Hacienda.

"Asimismo, se tramitará anticipadamente, mediante procedimiento abierto, la contratación del servicio de análisis de muestras procedentes de los controles antidopaje, por importe de 200.872,10 euros, con fecha de inicio para el 1 de febrero de 2027", continuó el texto de Hacienda.

"Esta contratación responde a las limitaciones temporales de la capacidad operativa del Laboratorio de Control del Dopaje de Madrid durante 2026, que obligaron a recurrir a laboratorios externos acreditados o aprobados por la AMA. Su finalidad es garantizar la continuidad del análisis de las muestras obtenidas en los controles", agregó la nota.

"A fecha de elaboración del presente expediente, constan créditos retenidos por importe de 1.664.833,22 euros para el ejercicio 2027, de 102.163,11 euros para el ejercicio 2028 y de 21.838,67 euros para el ejercicio 2029", precisó el mismo comunicado de Hacienda.

Los nuevos compromisos por atenderse en el ejercicio 2027, derivados de esos dos expedientes de contratación, ascienden a un total de 572.029,27 euros, según se precisó. "Se desprende que en la aplicación presupuestaria citada se supera para 2027 el límite previsto en la Ley 40/2015, [...], por lo que se solicita el aumento de dicho límite", zanjó la nota.