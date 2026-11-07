Los controles de seguridad del Falcons-Bengals del Bernabéu aplicarán una política de bolsas transparentes

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals de este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid contará con controles de seguridad y aplicará una política de bolsas transparentes para garantizar un entorno seguro para todos los aficionados.

Según informaron los organizadores este sábado, todas las bolsas y los objetos que se introduzcan en el feudo madridista serán inspeccionados a la entrada, avisando que la NFL se reserva el derecho de impedir el acceso de cualquier objeto que el personal de seguridad considere inapropiado.

Por este motivo, se recomienda a los asistentes no llevar bolsas y, si fuera necesario, únicamente se permitirá el acceso con bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC cuyas dimensiones no superen los 30,5 x 15,25 x 30,5 cm (como un folio DinA4), bolsos pequeños de hasta 11,5 x 16,5 cm, con o sin asa o correa y que podrán introducirse junto con una de las bolsas transparentes descritas anteriormente.

Además, se contemplarán excepciones a los límites de tamaño para bolsas transparentes selladas de plástico, vinilo o PVC, y también se permitirá el acceso con artículos médicos necesarios, previa inspección y etiquetado en el carril habilitado para ello en cada acceso.

Por el contrario, no se permitirá el acceso con los siguientes artículos, entre otros, de bolsos o carteras que superen los 11,5 x 16,5 cm, neveras portátiles, maletines, mochilas, riñoneras, bolsas de cordón que no sean transparentes o que superen los 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, equipaje de cualquier tipo, fundas de ordenadores portátiles y de prismáticos o cámaras que no cumplan los requisitos de la política de bolsas, y cojines grandes con bolsillos, cremalleras o compartimentos.