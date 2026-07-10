La Copa del Rey Mapfre reunirá en ORC B al campeón del mundo y a los vencedores de las grandes regatas de 2026

El 'Katara', durante una carrera. - MARÍA MUIÑA / PALMAVELA

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, que se disputará del 1 al 8 de agosto en la bahía de Palma de Mallorca, reunirá en su clase Uber ORC B a 24 embarcaciones de diez nacionalidades, entre ellas el vigente campeón del mundo de ORC y los vencedores de las principales regatas disputadas esta misma temporada.

El principal favorito será el argentino 'Katara', de Julián Somodi, campeón del mundo de ORC en 2026 y cuyo equipo llega tras conquistar el Trofeo Conde de Godó, además de finalizar segundo en el reciente Trofeo S.M. La Reina, unos resultados que lo convierten en adversario a batir.

Frente a él estarán el 'Fórmula X', de Rodrigo Sanz, vencedor de la Sandberg PalmaVela; el 'Ebury', de Javier Sabiote, reciente ganador del Trofeo S.M. La Reina; el 'Teatro Soho-San Miguel', de Javier Banderas, ocho veces vencedor de la Copa del Rey Mapfre y campeón de la Abanca ORC 0 en 2024; el británico 'Kine', de Sean McCarter, y el 'Mágica', de Marco Comas, que completa una nómina de aspirantes de enorme nivel.

Esta clase volverá a poner a prueba el rendimiento del XR 41, diseño que dominó con autoridad el Campeonato del Mundo de 2025 y que esta temporada ha encontrado competencia. En el Campeonato del Mundo de 2026 logró situar varias unidades en el podio, pero sin el dominio de antaño.

Para Manu Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma, la igualdad será constante. "La ORC B reúne probablemente la flota más equilibrada de toda la Copa del Rey. En ella se dan cita el vigente campeón del mundo, los vencedores de las principales regatas de la temporada y varios proyectos con un nivel muy similar, por lo que cada manga puede resultar decisiva. Es una clase en la que cualquier error se paga muy caro y eso garantiza un gran espectáculo", declaró al respecto.

Los organizadores concluyeron su comunicado de prensa diciendo que, "con semejante concentración de talento y resultados", la clase ORC B "promete convertirse en una de las categorías más emocionantes" de esta 44ª edición, "donde la regularidad y la capacidad para evitar errores volverán a ser determinantes en la lucha por el título".