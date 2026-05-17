El CP Vila-sana Coop. D'Ivars alza la Copa de la Reina Iberdrola

El CP Vila-sana Coop. D’Ivars, campeón de la Copa de la Reina Iberdrola de Gijón 2026 - LUIS VELASCO - RFEP

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El CP Vila-sana Coop. D'Ivars ha conquistado su segunda Copa de la Reina Iberdrola de hockey sobre patines femenino consecutiva después de vencer al Telecable HC (3-1) en la final disputada en el Palacio de Deportes de La Guía-Presidente Adolfo Suárez de Gijón.

Un tanto de Aina Florenza -elegida posteriormente MVP de la final- permitió a las de Lleida adelantarse en el minuto 10 frente al cuadro local. Las asturianas dispusieron de varias ocasiones para empatar, pero el marcador ya no se movió en la primera parte.

Tras el descanso, Florenza anotó el segundo gol para el Vila-sana, y, con un Telecable volcado al ataque, Luchi Agudo aprovechó un contragolpe sin portera para marcar el 3-0. El conjunto gijonés logró marcar el tanto del honor, poniendo el 3-1 definitivo, que ofreció a las catalanas el segundo trofeo copero de su historia, además, de manera consecutiva.