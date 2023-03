El CPE pide eliminar "de una vez" el término 'disminuido' de la Constitución

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, ha urgido este martes a "arreglar" el artículo 49 de la Constitución Española y eliminar "de una vez" el término 'disminuido' para referirse a las personas con discapacidad.

"Pedro Sánchez me dijo que convenciera al PP, que era el escollo importante para cambiar esa palabra en el artículo 49. Hemos convencido a Vox también, por lo que no entiendo por qué no se plasma de una vez, sino vamos a sospechar y pensar que había intereses de otro tipo y la discapacidad no se tiene en cuenta. Hay que arreglarlo, es lo más justo", reiteró Carballeda durante el encuentro 'El apoyo al deporte de personas con discapacidad', organizado por el organismo, el CSD y la ONCE.

El presidente de CPE comentó la situación en un coloquio con el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, quien también calificó de "lamentable" la calificación de 'disminuido' en el texto. "Al margen de intereses electorales, se trata de justicia social, lo que estáis consiguiendo lo estáis logrando porque os lo merecéis", reconoció el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Franco comenzó su intervención en el encuentro admitiendo que la igualdad de oportunidades entre deportistas olímpicos y paralímpicos es "un camino largo" que instó a "recorrer todos juntos" para "mejorar su situación". "Creo que estamos en el camino adecuado y todos juntos podemos seguir avanzando. Es la obligación que tenemos los que estamos dirigiendo el deporte, es una obligación ética y moral. La sociedad no será perfecta hasta que no consigamos las mismas condiciones al margen de la situación física", reiteró.

"La Ley del Deporte tiene importancia en tres factores: igualdad, salud e inclusión, tiene esas grandes ventajas. Hay que aprovecharlo para profundizar en estas grandes líneas. El apoyo económico no es suficiente, tiene que haber una mentalización por parte de la sociedad y los medios", explicó.

Franco, presidente del CSD desde 2021, advirtió que la visibilidad es "una batalla" que están "dando todos" y un derecho que recoge el texto de la nueva Ley del Deporte, para que "haya un solo deporte" como "meta". "En los Juegos Paralímpicos de Tokio me di cuenta de la grandeza de los deportes paralímpicos. Si ya estaba convencido de que había que hacer este esfuerzo para dignificar la vida de los deportistas con discapcidad, desde ese momento el convencimiento fue pleno", subrayó.

"No sé donde estaré cuando llegue París, pero estaré con vosotros, sobre todo de espíritu, con el corazón. Os merecéis esto y mucho más", resaltó, antes de informar de que han recomendado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que "colaboren para que el cien por cien de instalaciones deportivas en España sean accesibles para cualquier persona con discapacidad".

Y es que para Carballeda, "las peores barreras son un escalón, son las barreras mentales, cuando alguien te quita o no te da una oportunidad para que lo intentes". Así, elogió la labor de Franco al frente del CSD. "Ha creído en esto y nos lo ha permitido, nos ha ayudado a mejorar nuestra vida y quiero reconocerlo y agradecerlo, podría haber mirado para otro lado y no lo ha hecho", destacó.

De este modo, recordó las tres preseas -oro, plata y bronce- de Marta Fernández en los Juegos Paralímpicos de Tokio, por las que recibió un total de 126.000 euros de premio -70.000 por el oro, 35.000 por la plata y 21.000 por su tercer puesto-. "Ser discapacitado es mucho más caro que no serlo, tienes que pagar todo y tienes las ayudas justas", lamentó.

"Este CSD, por primera vez en la historia, ha compartido los premios paralímpicos, igual que con los olímpicos. Es justicia, tratamiento por igual a los deportistas, ya sean olímpicos o paralímpicos. Nuestra gente tiene ganas y derecho a ser igual que cualquiera", agregó.

Para Carballeda, esa "igualdad de oportunidades" pasa por la nueva Ley del Deporte, en la que están "trabajando" con el Gobierno. "El entendimiento es absoluto", celebró. "No es fácil, pero el deporte es un ejemplo para ayudarnos a conducir esa concienciación de al ciudadanía respecto al mundo de la discapacidad", añadió.

El coloquio entre Franco y Carballeda fue el cierre del encuentro 'El apoyo al deporte de personas con discapacidad'. Previamente, los asistentes pudieron probar algunos deportes paralímpicos, como el fútbol para ciegos, el baloncesto en silla o el atletismo siguiendo las indicaciones de un guía.

Mientras que al final las personas que acudieron al evento disfrutaron de los testimonios de los deportistas, a través de las intervenciones del judoka Sergio Ibáñez, el atleta Deliber Rodríguez, la triatleta Eva Moral, la ciclista y esquiadora Iraide Rodríguez, el portero de fútbol para ciegos Miguel Úbeda y el nadador y director de Comunicación del CPE, Luis Leardy. Todos ellos, que reconocieron que "queda mucho por hacer", destacaron el apoyo institucional y la evolución del movimiento paralímpico.

Este encuentro se enmarca en la Semana de la Administración Abierta, iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto que se celebra en España entre los días 20 y 24 de marzo. Su objetivo principal es acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.