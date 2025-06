Craviotto: "El peaje del deportista olímpico es complicado y debes estar dispuesto a pagarlo desde el día uno"

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Saúl Craviotto recalcó este jueves la importancia de contar con apoyos económicos para afrontar porque "el peaje del deportista olímpico es complicado y debes estar dispuesto a pagarlo desde el día uno" y "gestionar esa presión" de jugárselo todo en un instante no es nada sencillo porque "lo que pase antes y después no cuenta nada".

"Es importantísimo para nuestro día a día ese tipo de colaboración a nivel institucional y de empresas, es básico y esencial. En muchas ocasiones, está la variable del éxito para lograr que te vengan marcas", señaló Craviotto durante su participación en una mesa redonda de 'Sports Summit Madrid 2025' en Ifema Madrid junto a la jugadora de bádminton Carolina Marín y la jugadora de baloncesto Laura Gil.

El ilerdense recordó que, en su caso, "en una final olímpica te estás jugando el trabajo de cuatro años en 30 segundos". "Quedar entre los ocho mejores puede servir para lograr becas, ser primero, segundo o tercero vas a tener mucha más repercusión y muchas más marcas se van a fijar a ti", subrayó.

"Esto es un embudo que se va cerrando y en ese momento la balanza va hacia un lado u otro y es básico ese apoyo para ciclos olímpicos tan duros", añadió el seis veces medallista olímpico, que tampoco escondió que esto "forma parte del deporte y de muchas cosas en la vida".

El catalán sabe que tienen que "coger en marcha un tren de alta velocidad" y además "hacerlo perfecto en ese momento". "Lo que pase después de una final olímpica no cuenta nada y lo de antes tampoco, y gestionar esa presión es complicado y tiene que ver con la determinación, hay que estar muy metido en presente. Yo me digo muchas veces una frase que es: si no soy yo, quién, si no es ahora, cuándo", expresó.

En cuanto al aspecto mental, tiene claro que no sabe "qué porcentaje" hay entre él y el físico, y pensando de cara a afrontar otro ciclo olímpico se ve "mentalmente fuerte". "La experiencia es un grado y yo añadiría una variable más, que es la ilusión. Tengo 40 años, he hecho cinco Juegos, aunque me estuve preparando cuatro años para ir a Atenas en 2004, y estoy en una fase de mi vida en la que las prioridades han ido cambiando. Si fuese soltero y sin hijos, tendríais Saúl para rato", advirtió.

"El peaje del deportista olímpico es complicado y debes estar dispuesto a pagarlo desde el día uno. Yo he pasado cinco veces por ese peaje, y ahora voy año a año. De momento, tengo ganas, a lo mejor me entra la ambición y voy con el cuchillo en los dientes (hacia Los Ángeles)", remarcó.

Por ello, Craviotto también intenta "transmitir la importancia del plan 'B'" para cuando acabe la carrera deportiva. "Nuestro objetivo son los Juegos y lo más probable es darse un tortazo y por eso es importante tener una red de seguridad porque te da mucha más confianza, tranquilidad, estabilidad emocional y económica", aseguró.

Finalmente, se refirió al papel de los valores hacia los más pequeños y la importancia de los niños los vean "desde pequeños". "El más importante es el de la gratitud y es el que intento transmitir a mis hijas. Que disfruten y valoren el presente y sin pisar a nadie tengan la humildad suficiente para saber que solas no lo van a conseguir, y que confeccionen esa ruta y que lo peleen porque las cosas que merecen la pena necesitan mucha sacrificio porque ahora la sociedad parece que requiere la inmediatez", sentenció.