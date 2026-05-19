Cristina Gutiérrez: "Con 10 años dije no a correr una carrera de karts porque no había otras chicas"

La piloto española Cristina Gutiérrez (izquierda), junto a dos camioneras, en un evento de Midas. - MIDAS

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez reveló que "con 10 años" dijo "no a correr una carrera de karts porque no había otras chicas", como nueva embajadora de Midas, que presentó este martes una nueva edición de #EllasConducen, con un documental protagonizado por mujeres camioneras y un nuevo estudio del sector.

"Me siento muy identificada con Midas en mi día a día, no solo es un eslogan, son historias reales de las que hacéis compromiso y es una forma de visibilizar nuestro día a día, nos da fuerza para seguir adelante. Y para que otras niñas se vean reflejadas. El foco es que no tengan miedo y que puedan acceder a este sector de manera más fácil", expresó la burgalesa durante el evento.

Gutiérrez defendió que "todo el foco va" hacia las mujeres, para "lo bueno y lo malo". "Tienes que ser muy segura de sí misma, no puedes dudar de ti ni un segundo, mostrar seguridad constante y a veces no la tienes. Tienes que tener un buen entorno, alguien que te acompañe, porque todo el mundo puede fallar. La presión que nos ponemos nosotras más la de los demás hace que sintamos esa distinción", señaló.

"Hay que visibilizar a mujeres, a historias reales, profesionales con talento y ambición, eso va a ayudar muchísimo, y no solo contar lo bueno, también las cosas malas, las inseguridades. Que en 10 años se hable de profesionales y no de mujeres, que seamos más", elogió la iniciativa de Midas.

Gutiérrez relató que nota "más ahora" un trato diferente por ser mujer. "Me preguntan directamente si soy copiloto, no ven posible que sea piloto. Detecto averías técnicas, se lo transmito al equipo y se dirigen a su copiloto, me ignoran", criticó.

"Cuando tenía 10 años dije que no a correr una carrera de karts porque no había chicas. He tenido mucha suerte por tener unos padres increíbles que siempre me han reforzado mis gustos. Nunca me dijeron que mejor con muñecas, siempre me dieron apoyo desde la base. Cuando me iba a lanzar a la competición me dio ese miedo, soy muy vergonzosa. Cuando cumplí 18 accedí al mundo de la competición e, incluso ahora, no estaría compitiendo si no tuviera un entorno muy fuerte. Porque muchas veces no puedes sola. Estar segura todo el rato cansa mucho. Sin ese apoyo, yo no estaría aquí", agregó.

Finalmente, Gutiérrez confesó que habla con otras pilotos, como Laia Sanz, de estos temas, porque han vivido "ciertas situaciones surrealistas que te hacen comentarlo". "Muchas de las sensaciones que recibimos es también por mujeres, no es cuestión de género, es cuestión de mentes, hay que educar y avanzar desde la base. Además, competimos en países con culturas muy diferentes, que también hay hombres que te apoyan allí", concluyó.

Durante el evento, Midas presentó un nuevo estudio que advierte que 3 de cada 4 españoles cree que siguen existiendo barreras de género que limitan el acceso de las mujeres al mercado laboral de la automoción. Este dato ha servido a la compañía como punto de partida para el lanzamiento de su iniciativa #EllasConducen, con la que busca visibilizar y contribuir a reducir las barreras de género en la automoción.

Como parte de esta nueva edición, Midas ha estrenado un corto-documental protagonizado por mujeres camioneras que narra la realidad cotidiana de quienes desarrollan su carrera profesional al volante de vehículos de gran tamaño.