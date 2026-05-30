Cristina Gutiérrez: "Gané el Dakar porque en el equipo éramos uno, ahora quiero uno que sea familia"

Archivo - Cristina Gutiérrez se une a Midas como nueva embajadora de #EllasConducen. - MIDAS - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez defiende que ganó el Rally Dakar en 2024, en la categoría Challenger, porque el equipo era "uno", por eso, al no seguir con Dacia en 2027, quiere elegir "un equipo que sea familia", al mismo tiempo que revela que cuando sube a un coche, entra en un "estado emocional perfecto, como entrar en trance".

La burgalesa firmó este año un Dakar de notable alto, con un trabajado undécimo puesto en la general, el mejor resultado de una mujer en los últimos 25 años. "Ha sido un Dakar muy bueno, primero porque ganamos, no podemos pedir más que lo que hicimos aún teniendo problemas, porque no fue un Dakar limpio", dijo en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por Midas.

"Quedar undécimos fue algo que he valorado más cuando ha pasado el tiempo. Porque muchas veces vamos tan a tope con todas las cosas que no te da tiempo a pensar lo que es quedar undécima en un Dakar. Y, además, sintiendo como que aún tengo cosas que dar, no he entrenado todo lo que me hubiera gustado. No he tenido esos momentos que dices, 'venga, ahora sí que salgo con todas'. Con todo ese mix, estamos valorando muchísimo todo lo que hemos hecho, trabajado y conseguido", valoró.

Porque Gutiérrez sabe que su Dakar 2026 fue de un nivel muy alto. "La primera que lo tengo que valorar soy yo. Y he necesitado tiempo, incluso algún lloro por decir, 'Dios, ahora es cuando me estoy dando cuenta de todo lo que hemos hecho'. Quizás el reconocimiento exterior no es tanto, porque a mí me gusta que me valoren como un piloto más, y no que por ser chica haya hecho esta posición. Es lo que estamos pidiendo", defendió.

"Es lo que tenemos, y me encanta que me valoren como un piloto más y que me vean con opciones incluso de ganarlo o de quedar un 'top 5', un 'top 3' o lo que sea. Pero sí que recalcaría ese reconocimiento propio, porque muchas veces nos cuesta en nuestros trabajos, en nuestro día a día, valorar todo lo que hacemos, nos exigimos tanto que no somos conscientes de lo que vamos dejando en el camino", reflexionó.

En los dos años con Dacia, que no podrá defender su triunfo en el Dakar el próximo año, la burgalesa ha actuado en muchas ocasiones como 'escudera' de sus compañeros de equipo, unos "leones", aunque esto es "lo bueno y lo malo de estar en un equipazo". "Nasser (Al-Attiyah), Lucas Moraes), Sébastien (Loeb). Obviamente, cuando hay esas decisiones, a nivel personal... Es tu trabajo, tu segundo año en T1+, y tienes que acatar las órdenes de equipo con profesionalidad. En eso me centré, en rendir para el equipo y a hacer que el objetivo del equipo fuera real, y cuando necesitaran mi ayuda, estar ahí", comentó.

"Porque si te pones a pensar en injusticias y en tal y en cual... Obviamente, como piloto me hubiera gustado vivir otra situación, pero estoy muy agradecida por la oportunidad. Me ha gustado estar en un equipo oficial, haber podido aprender, vivir, correr en un equipo oficial y estoy contenta también de que el objetivo del equipo, que era ganar el Dakar, lo hiciéramos todos juntos. Lo ganó Nasser, pero hubo dos años de trabajo 'heavy'", agregó sobre su salida de Dacia, equipo con el que ya no competirá lo que resta de año.

Así, mira al futuro con tranquilidad y priorizándose, en una especie de regreso al pasado. "Yo gané el Dakar porque estuve en un equipo que nos sentíamos uno. Y eso me cautivó, me encantó. Es una de las armas que tenemos que pensar, sentir como que el equipo trabaja a una", explicó.

"No sé lo que vendrá, no tengo la suerte de poder elegir entre 20.000 cosas, es un momento complicado de proyectos, de marcas. Pero lo que venga, estoy segura de que si podemos elegir algo, será tener un buen grupo de gente que nos sintamos todos como familia", deseó Gutiérrez.

Como nueva embajadora de la iniciativa 'Ellas Conducen' de Midas, la piloto confesó que fue "una de esas niñas que no se vio representada y que gracias a ciertas situaciones", entró en el mundo del motor y descubrió que "la Cristina insegura del colegio cuando se subía en un coche, en una moto, en cualquier cosa que oliera a gasolina, esa inseguridad se perdía"

"Incluso hoy en día lo sigo sintiendo. Cuando me subo a un coche se me olvida todo, todo lo malo que ha podido pasar fuera o dentro. Cuando subo a un coche es como que entro en mi estado emocional perfecto, incluso diría como un trance y me lo paso muy bien. Es así como descubrí que era lo que realmente me gustaba", zanjó.