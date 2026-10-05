Cristina Gutiérrez: "El rally es un deporte que te hace ser muy humilde porque no eres nadie nunca"

La piloto española Cristina Gutiérrez durante el Congreso 'Deporte en Positivo' del diario As - DIARIO AS

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez, del Santana Racing Team, tiene claro que el mundo del rally "es un deporte difícil por ser mujer" y que "te hace ser muy humilde porque no eres nadie nunca", al tiempo que lamenta que "cuánto más alto" ha llegado, "más barreras" se ha encontrado en un camino donde fue importante la figura de María de Villota.

"Ya de por sí el mundo del rally es un deporte difícil por ser mujer, sobre todo porque cuando te metes tienes la sensación de que siempre toca volver a demostrar, por mucho que hayas ganado un Dakar. Por ejemplo, nosotros cada año tenemos que renovar o buscar nuevos contratos y eso es una lucha muy constante y también luchas con presupuestos que no llegas a alcanzar si no fuera por tus patrocinadores", señaló Gutiérrez este lunes durante la tercera edición del Congreso 'Deporte en Positivo' del Diario As.

La burgalesa recordó que tenía "un contrato para un año más con Dacia" y que eso le daba "tranquilidad", pero que la marca entonces puso fin al proyecto y "entonces tocó volver a empezar desde cero porque empiezas a buscar financiación, 'sponsors', posibles equipos". "Por eso esto es un deporte que te hace ser muy humilde porque no eres nadie nunca", advirtió.

Por ello, se ha hecho "muchas veces" la pregunta de si debía hacer un parón porque llega un momento en el que si no tuviera "un buen entorno" hubiera decidido dejarlo "probablemente". Así, hizo hincapié en la importancia de "la salud mental y a la compañía que tienes a tu alrededor cuando no te encuentras". "Tienes que tener las ideas muy claras y estar muy segura de ti misma, porque hay momentos en los que vas a dudar de ti y tienes que sacar esa fuerza de muchas veces donde no hay para seguir adelante", puntualizó.

Ahora, ha firmado por Santana, una marca que la está "apoyando increíblemente" para que pueda estar en el Rally Dakar y "con ganas de estar ahí en el 'top'". "Ahora hemos estado en el 'top 9' en Marruecos, que realmente tiene mucho valor y ojalá pueda estar ahí y mejorar el undécimo que hice con Dacia", deseó.

En este sentido, la española celebró "la suerte de tener a Marc Solà" como copiloto en el Rally de Marruecos. "Hemos congeniado muy bien. Es verdad que cuando entras a competir, la comunicación entre el piloto y el copiloto en el Dakar es básica y desde el primer momento me he sentido muy cómoda con él", admitió.

"Me esperaba una carrera complicada en Marruecos porque tenía un coche nuevo, con una estructura nueva y muchas cosas que podían fallar, pero hemos trabajado muchísimo, hemos estado detrás de cada detalle y al final estoy muy contenta con el resultado, noveno, que tiene mucho mérito y valor", resaltó la piloto.

Para Gutiérrez, "dudar" de sus cualidades "por ser mujer es una cuestión bastante grande". "Ya no es una cuestión de género sino que se juntan muchas cosas como el nivel o la cultura. Luchamos contra esas miradas, esos gestos y comentarios que te lo tienes que tomar de una forma que te den fuerza. Puedo decir que cuanto más alto he llegado, más barreras me he encontrado", criticó.

En cuanto al Rally Dakar, tiene claro que "es una carrera que necesitas mucho apoyo detrás". "Y el primer año fue una apuesta casi personal, familiar, de ir hasta el banco y pedir un crédito para poder competir. No es una locura, pero cuando luchas por tu sueño haces estas locuras y a veces hay que apostar por uno mismo. Pasé muchos días y muchas noches sin dormir, con muchas dificultades que superar, pero gracias a ellas hoy en día soy quien soy", relató.

"Creo que no es tan difícil llegar como mantenerse, porque el llegar al final puede ser cuestión de casualidades, pero cuando acabé mi primer Dakar, el siguiente objetivo era poder aguantar otro y mantenerme ahí en esa cresta de la ola. Entonces, mi historia es que puede inspirar a otras personas de otro ámbito cualquiera porque da igual de donde vengas, que las dificultades las pasamos todos", añadió Gutiérrez.

La piloto española sabe que ganar el considerado 'raid' más duro del mundo "sería algo increíble a nivel personal". "Pero antes que pilotos somos personas y me dejaría más satisfecha el poder inspirar a niñas y niños. Me hace muy feliz que vengan madres y padres a decirme que su hijo quiere ser como Cristina Gutiérrez, eso es la igualdad. Que un niño pueda ser capaz de inspirarse en una mujer o viceversa", remarcó.

"Empecé a conducir con cuatro años y a los nueve tuve una oportunidad de correr una carrera en karts y me di cuenta mucho después de que era la única chica y lo importante que es que haya un referente. A los 18 años me di cuenta de que había una mujer que estaba compitiendo que era María de Villota y a partir de ahí fue como un faro, me iluminó un poco el camino y a partir de ahí tuve ese poder de decir, venga, yo también puedo", prosiguió Cristina Gutiérrez.

En ese punto se refirió a De Villota, cuya "manera de hablar, mirar y sonreír" le influyeron mucho y le dieron "esa fuerza" para decidirse a ir a por sus "sueños". "Hay que dar valor a ese poder de los referentes y hablar mucho, explicar mucho lo bueno, lo malo y es lo que estamos intentando hacer a través de redes, hay que aprovecharlas que también son muy buenas en el buen sentido", subrayó.