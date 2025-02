Cristina Gutiérrez: "Sentirme útil para pilotos como Loeb o Al-Attiyah es brutal"

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez (Dacia) no esconde que, aunque no fue "fácil" hacer de 'guardaespaldas' en el pasado Rally Dakar para el francés Sébastien Loeb y el catarí Nasser Al-Attiyah, sentirse "útil" para ellos fue "brutal", al mismo tiempo que reconoce que es "bonito" ver que "al 80 por ciento" ha sido "competitiva", pese a abandonar en la clasificación general en la segunda etapa del 'raid' de Arabia Saudí.

"Este Dakar es el mejor ejemplo de que unas veces se gana y otras se aprende, totalmente. Además, es mi filosofía de ver las cosas, porque obviamente no siempre vas a ganar un Dakar, de hecho, el 99 por ciento de las veces que he hecho un Dakar, no he ganado, entonces, solo te queda sacar lo positivo y sacar aprendizajes de todo lo que vayas viviendo durante tu día a día", analizó la burgalesa en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por Dacia en Madrid.

Una de sus misiones, en su primera edición en 'Ultimate' con los T1+, era encontrar los límites de su Dacia, aunque ha sido "difícil", incluso arriesgarse a encontrarlo "en una carrera como esta", sobre todo, después de su problema en la segunda etapa.

"Cuando tienes que ayudar al equipo, también tienes que llegar con el coche entero. Ha sido como un poco ir al 80 por ciento, sabiendo que aún puedes dar más y que aún yendo al 80 por ciento eres competitivo, ha sido muy bonito de sentir y de ver que podemos hacer grandes cosas", afirmó.

En esa segunda etapa, Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno se encontraron con un problema que fue más de lo esperado, porque la pieza que necesitaban no estaba ni en el camión de apoyo. "Fue como 'no lo puedo creer'. Fue un día duro, de asimilar emociones jodidas, de llorar, de decir 'con lo bien que podíamos haberlo hecho...' En ese momento también te quitas presión y te tomas la carrera como lo que venga, a aprender lo que podamos", dijo.

"Tienes que trabajar mucho la paciencia, es como si empiezas en un trabajo que llevas buscando un montón de tiempo y eres joven, al principio tienes que comer ese tipo de situaciones, o pasar ese tipo de situaciones también para aprender, o para demostrar al equipo que también realmente tienes ese compromiso", comentó sobre su función como asistente de sus dos compañeros.

Cumplió con creces, aunque no fue sencillo. "No te voy a engañar, no es fácil y cuando tienes que parar y ves que ibas de lujo, y aún parando, haces un octavo, por ejemplo, que nos pasó en la etapa maratón, pues prefieres no pensar en qué hubiese pasado si no hubieses parado. Al final, el equipo está tan orgulloso y tan contento, y nos lo ha dicho veinte mil millones de veces, no te duele tanto, porque ves al equipo contento", subrayó.

Cristina Gutiérrez disfrutó, aunque "es diferente, porque cuando eres la 'mochilera' de otros dos compañeros no puedes ir a tu "rollo". "Pero también hemos disfrutado el momento de sentirnos útiles para pilotos como Sébastien (Loeb) o Nasser (Al-Attiyah), es brutal. A nivel de nuestra sensación, como Pablo y Cristina, que venimos del barro, sentir eso, es superbonito. En ese sentido lo hemos disfrutado mucho", celebró.

"Ha sido mi primer Dakar en T1+, y el nivel de confort aquí comparado con el 'Challenger' es mejor, porque las etapas duran menos y vas dentro de un habitáculo. Pero sí que es cierto que meter una maratón y una 48 horas la primera semana, separado por un día, creo que ha sido excesivo, pero también pienso que decirlo a posteriori es muy fácil. Entonces entiendo que David Castera -director del Dakar- seguramente el año que viene no haga lo mismo, estoy cien por cien segura. Ha sido un Dakar muy duro", admitió.

Finalmente, sobre la normativa de la FIA de seguridad, que impidió a Carlos Sainz y Laia Sanz continuar por un problema de milímetros en el arco de seguridad, la piloto española pidió "una aclaración", para evitar la "polémica". "Entonces yo, desde luego, ese punto en esa norma la modificaría. No sé hacia qué lado, pero así no puede quedarse", concluyó.