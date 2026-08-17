El CSD convoca los premios CSD PROAD - Carrera Dual correspondientes a 2026

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado una nueva edición de los Premios CSD PROAD-Carrera Dual, correspondientes al año 2026, unos galardones que tienen como objetivo reconocer el esfuerzo y el doble mérito de los y las jóvenes deportistas que compaginan con excelencia su carrera deportiva con su formación académica, tal como se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Los premios CSD PROAD - Carrera Dual distinguen trayectorias de excelencia dual, valorando de manera equilibrada el rendimiento académico y el rendimiento deportivo, tanto en el ámbito de la educación secundaria como en el de las enseñanzas superiores.

Así, en la categoría 'Talento Dual-Educación Secundaria' se reconocerá a deportistas que hayan cursado Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Formación Profesional de Grado medio durante el curso 2025/2026 y que hayan nacido en los años 2008, 2009, 2010 o 2011.

Por su parte, la categoría 'Élite Dual-Enseñanzas Superiores' premiará a deportistas que hayan cursado estudios universitarios (Grado, Máster o Doctorado), Formación Profesional de Grado Superior o Enseñanzas Artísticas Superiores en el curso 2025-2026.

Las candidaturas deberán ser presentadas, exclusivamente, por los órganos con competencias en materia deportiva de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a través de la Sede Electrónica del CSD.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 11 de octubre. Sólo se podrá presentar una candidatura por categoría, en la que se incluyan los datos generales, información relativa al expediente formativo y al currículo deportivo en competiciones de carácter nacional e internacional.

Posteriormente, una comisión de valoración analizará las candidaturas y seleccionará a los ganadores en función de su excelencia académica y deportiva.

Con estos premios, el Consejo Superior de Deportes refuerza su compromiso con la carrera dual, poniendo en valor y visibilizando el esfuerzo, talento, constancia y conciliación entre el rendimiento académico y deportivo de los jóvenes deportistas de nuestro país.

La carrera dual, no en vano, es una de las cuestiones que este organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, promueve a través de su Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD) para garantizar una formación integral.