El CSD lidera las recomendaciones de la UE para el "desafío complejo y sistémico" de la violencia en el deporte

Archivo - Edificio del Consejo Superior de Deportes en Madrid. - Joaquin Corchero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha publicado una serie de recomendaciones para combatir el discurso de odio y la violencia en el deporte, tras haber desarrollado un trabajo en el marco del Plan de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte 2024-2027 que ha sido liderado por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Según indicó el CSD este miércoles en nota de prensa, este informe identificó el discurso de odio como "un desafío complejo y sistémico" que afecta a todos los niveles del deporte, desde su base hasta su alta competición, y advierte de la "estrecha conexión" que hay entre las manifestaciones de odio que se producen en los espacios deportivos y su propagación en Internet.

Además, la Comisión Europea subraya que una parte importante de estos comportamientos no se denuncian por "temor a represalias, falta de confianza en los mecanismos existentes o por la percepción de que la denuncia no tendrá consecuencias".

El organismo también recomienda a las políticas públicas y la gobernanza; los sistemas de denuncia y recogida de datos; el entorno digital; el apoyo a las víctimas; y la prevención y la educación, como los cinco grandes ámbitos de actuación para combatir estos discursos de odio.

En este sentido, el documento reclama "una mayor cooperación" entre las administraciones públicas, las organizaciones deportivas, las plataformas digitales y la sociedad civil, así como mecanismos de denuncia "accesibles y eficaces" y una mejor atención a las personas que sufren este tipo de comportamientos.

El informe tampoco se olvida de prestar una "especial atención" a los niños, niñas y jóvenes, a la violencia y los abusos por razón de género, al racismo y a las diferentes formas de discriminación que pueden interactuar entre sí. Así, sitúa la prevención, la educación y la creación de una cultura de respeto como elementos esenciales para conseguir un cambio duradero en el deporte europeo", añadió la nota de prensa del Consejo Superior de Deportes.

El organismo recalcó que este trabajo fue liderado por el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y convirtió a España la lucha contra el discurso de odio en "uno de los asuntos prioritarios de la agenda pública deportiva" después de impulsar "un debate específico sobre la necesidad de erradicar los comportamientos que incitan al odio en los espacios deportivos" durante la reunión de directores generales de Deportes de los Estados miembros celebrada en Valencia en septiembre de 2023.

Allí, España defendió la necesidad de abordar el fenómeno "mediante una estrategia integral que combinase medidas sociales, educativas, preventivas y punitivas". Este impulso tuvo continuidad con la creación del grupo específico del Método Abierto de Coordinación (OMC) de la Unión Europea para la lucha contra el discurso de odio en el deporte, cuya presidencia correspondió al subdirector general de Régimen Jurídico del Deporte del CSD, Raúl Rodríguez.

Así, este grupo permitió que los Estados miembros compartieran sus experiencias, identificaran "buenas prácticas" y analizaran algunas medidas para prevenir y reducir las manifestaciones de odio tanto en los recintos deportivos como en internet.

Como resultado, la Comisión Europea incorporó este plan al actual 'Plan de Trabajo de la UE para el Deporte 2024-2027', el cual establece un grupo de expertos específico para estos discursos, con el objetivo de analizar "los principales retos y formular recomendaciones" dirigidas a los Gobiernos y al conjunto de los agentes del sistema deportivo.

Por su parte, España ha defendido en todo momento que el deporte debe ser "un espacio seguro, inclusivo y libre" de cualquier forma de discriminación y que la respuesta al discurso de odio exige la implicación coordinada de todos los actores.

El CSD organizó en junio de 2024 en el Congreso de los Diputados la conferencia internacional sobre el combate del discurso de odio en el deporte, en la que representantes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, junto a expertos, instituciones y organizaciones deportivas, analizaron los avances y las estrategias necesarias para hacer frente a esta problemática. Por aquel entonces, Rodríguez Uribes destacó la necesidad de que las instituciones nacionales y supranacionales siguieran trabajando de forma "activa y coordinada contra esta lacra".

Asimismo, esta labor del CSD se ha extendido también al desarrollo de iniciativas "de prevención, sensibilización y protección" frente al discurso de odio, siguiendo el principio de que el deporte no puede ser "un espacio de normalización de la violencia, el racismo, la xenofobia, la discriminación o cualquier otra forma de intolerancia".

"Con la publicación de estas recomendaciones, el trabajo impulsado por España durante su Presidencia del Consejo de la Unión Europea da un nuevo paso: de situar el discurso de odio en el centro del debate europeo a establecer un marco común de actuación para prevenirlo, detectarlo y combatirlo en todos los ámbitos del deporte", sentenció el CSD.