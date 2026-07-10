El CSD y la Universidad de Castilla-La Mancha impulsan la investigación aplicada al deporte - CSD

TOLEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este viernes la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con motivo de la entrada en vigor del convenio suscrito entre esta institución y el Consejo Superior de Deportes (CSD) para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento aplicados al deporte.

El acuerdo, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece un marco de colaboración entre la UCLM y el organismo dependiente del Ministerio para impulsar iniciativas relacionadas con la investigación científica, la transformación digital, el desarrollo tecnológico e industrial, la formación, las prácticas académicas y la organización de actividades deportivas.

Tolón aseguró que este convenio "da un paso más en la política deportiva que está impulsando el Gobierno de España", basada no solo en el aumento de los recursos destinados al deporte y al apoyo a los deportistas, sino también en "la investigación, la innovación y el conocimiento".

Además, la ministra defendió que "la transformación del sistema deportivo solo puede hacerse reforzando la colaboración entre instituciones" y agradeció a la Universidad de Castilla-La Mancha "su compromiso y su voluntad de colaborar con el CSD" para seguir fortaleciendo el deporte español.

Durante su intervención, Tolón recordó que el Gobierno ha destinado desde 2018 un total de 2.121 millones de euros al deporte, una cifra que calificó como "la mayor inversión pública realizada en este ámbito en la historia reciente" de España.

La ministra estuvo acompañada por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde López-Brea; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido Fernández; y la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María del Mar Torrecilla.

Durante la visita recorrió las principales instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte, entre ellas los laboratorios de fisiología del ejercicio, biomecánica, rendimiento y readaptación deportiva, así como la unidad de valoración y diagnóstico de alto rendimiento.

El Ministerio destacó también que este convenio se suma a las inversiones realizadas por el Gobierno en Castilla-La Mancha, donde desde 2018 se han destinado más de nueve millones de euros a actuaciones vinculadas al deporte, como la financiación del Centro de Deporte Adaptado de Toledo, la mejora de instalaciones deportivas, el desarrollo de la Red PAFER para fomentar la actividad física en el medio rural y distintos proyectos de digitalización y modernización de infraestructuras deportivas.