El cuarteto del relevo 4x400 mixto celebra el "orgullo" y la "increíble" plata mundial

Markel Fernández, Paula Sevilla, Blanca Hervás y David Zurita, subcampeones del mundo - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Markel Fernández, Paula Sevilla, Blanca Hervás y David Zurita se mostraron felices por el "orgullo" de la "increíble" medalla de plata lograda este sábado en el relevo 4x400 metros mixtos del Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, que se está disputando en la localidad polaca de Torun.

"La verdad es que estoy KO, pero estoy superorgulloso y supercontento. Una medalla mundial es un orgullo total para mí, como atleta y como partícipe de la selección. Los cuatro hemos sido supercompetitivos, sabíamos que estábamos muy perjudicados por la primera calle, pero hemos luchado poco a poco, superándonos poco a poco durante las posiciones y hemos terminado en la segunda que sabe a oro", aseguró Markel Fernández a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

El velocista celebró haber "luchado hasta el final" y apuntó que pueden "aspirar en un siguiente campeonato a ser campeón del mundo". "Lo valemos. Estamos siguiendo unos entrenamientos muy buenos y vamos a ver de qué somos capaces", indicó el español, que terminó "supermareado" la final tras un toque en la carrera. "Me es igual porque la medalla que me voy a colgar no me la va a quitar nadie y va a ser un orgullo total para mí", sentenció.

Paula Sevilla estaba "expectante" porque sabía que Markel Fernández "tenía una carrera dura" por la calle 1. "Así que mi principal objetivo era hacer un buen cambio con él, ni que yo me escapara y que él llegara con fuerza. Y luego, atravesar esos pequeños percances que pueden pasar en los cambios, como han pasado en esta ocasión", remarcó la manchega.

"Luego he intentado llegar bien a Zurita y creo que nuestro cambio ha sido bueno, nos hemos posicionado bien en carrera. Y a partir de ahí confiaba muchísimo en mis compañeros porque saben hacer muy bien ese tipo de carreras, y así lo han demostrado", añadió.

Blanca Hervás calificó la plata de "increíble". "El equipo ha hecho un papelón y ha cumplido a la perfección su papel. Me han dado el relevo en una posición perfecta y maravillosa, yo casi no quería mirar porque sabía que había golpes, hasta que Zurita me ha dicho 'cabeza'. He mirado, lo he visto todo en paz y he dicho 'hay que estar, hay que luchar, hay que tener cabeza y calma'", expresó.

Finalmente, David Zurita aseguró que se quedaron "expectantes con la caída de dos equipos". "He mirado atrás y he dicho 'cabeza', que íbamos en cola pero que estábamos en la pomada. Con Paula hemos hecho un cambio perfecto, hemos conseguido adelantar a dos equipos y esta vez no he sido tan cagón como en la prueba individual de coger la calle libre. Carrera perfecta, récord de España y subcampeones del mundo, estamos muy contentos, muy orgullosos de nosotros mismos", sentenció.