Daniel Dias: "El deporte cambió mi vida, pero no por mis medallas y conquistas"

Daniel Dias y Raquel Andrade Ribeiro Dias durante la gala de entrega de los Laureus World Sports Awards 2026 de Madrid - José Oliva - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exnadador brasileño Daniel Dias, ganador de 27 medallas en Juegos Paralímpicos, no duda de la importancia que ha supuesto el deporte que "cambió" su vida más allá de sus "conquistas", y celebra igualmente la "enorme alegría" que le supone haberse convertido en un referente para niños y niñas con y sin discapacidad.

"Yo creo que sí, que el deporte es muy importante. El deporte cambió mi vida, y no por todas las medallas y conquistas que tuvo sino porque me demostró lo que puedo hacer o lo que quiero hacer y eso es muy importante", señaló Dias a Europa Press durante su paso por Madrid por la Gala de los Premios Laureus.

El multicampeón paralímpico cree que Laureus lleva este papel del deporte "para muchos niños y niñas". "Soy embajador de Laureus y miembro de su Academia y para mí esto es una alegría porque yo sé lo que Laureus hace en el mundo, lo que hace usando el deporte para la vida de niños, niñas, de mucha gente", recalcó.

Dias, agradecido por ser considerado una leyenda, recuerda con "alegría" cómo decidió ser deportista. Fue durante los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 y viendo a su compatriota y nadador Clodoaldo Silva. "Cuando le vi, dije a mi padre y a mi madre que yo quería hacer eso", advirtió.

Ahora, es el referente, tanto en Brasil como en el mundo. "Yo sé lo importante que es oír niños y niñas que miren ahora a Daniel Dias y les digan a su padre y su madre que quieren hacer esto también. Eso es una alegría enorme para mí", expresó el exnadador.

Este tuvo la suerte de vivir unos Juegos en su país natal, en 2016. "Cuando hablo de 2016 y de eso Juegos Paralímpicos en casa, los recuerdo como si fuesen hoy", apuntó con una sonrisa antes de recordar un momento que le marcó. "Un niño que estaba mirando la competición me dijo 'Daniel, usted es un ejemplo para mí'. Y este niño no tenía ninguna discapacidad y para mí esto es increíble porque ni en mis mejores sueños imaginaba que alguien con discapacidad pudiera hacer esto. Eso para mí es un gran legado", aseveró.

"En los Juegos de 2016, ya tenía dos niños, Asaph y Daniel, y en cada medalla y en cada conquista que lograba en la piscina, les miraba y les decía que era para ellos, eso para mí fue increíble", añadió sobre esa cita un Dias que no esconde que "el deporte de alto rendimiento es muy difícil". "Hoy todavía tengo gran recuerdo de él, pero para mí está bien hacer lo que estoy haciendo ahora", subrayó el brasileño, que se retiró tras los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2021.

Dias compitió en la clase S5, la misma en la que ha estado hasta su última lesión en el hombro la española Teresa Perales, ganadora de 28 medallas paralímpicas y a la que el brasileño elogió. "Teresa es una gran deportista y para mí es un ejemplo. Teresa es increíble, increíble, y cuando me paro para pensar sobre la vida y todo lo que ella hace por el deporte paralímpico mundial, es algo fenomenal. Ella es una leyenda", afirmó.

Finalmente, el ganador de 14 medallas de oro paralímpicas lamentó la pérdida de "un gran amigo" como era el exjugador de baloncesto brasileño Oscar Schmid. "Era un gran deportista y sin duda dejó un gran legado, no solo para el baloncesto sino para el deporte brasileño y mundial también", confesó.